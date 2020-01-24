儲局公布18萬億救市內容 抵消數據利淡消息 道指早段升500點

聯儲局主席鮑威爾昨參與美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）的網上活動時表示，只要有需要，聯儲局將一直對經濟提供支援，不設任何期限。他說，有充分理由認為，當經濟復蘇來臨，反彈力度將相當強勁，因為美國在疫情爆發前經濟穩健，當企業恢復運作，今年下半年的經濟將迅速反彈。不過他預料第二季經濟將「相當疲弱」，呼籲民眾要有心理準備，失業率可能由半世紀低位，暫時升至很高的水平。

鮑威爾料今季經濟「相當疲弱」

鮑威爾稱，憑藉緊急貸款權力，聯儲局推出了很多支持信貸的項目，聯儲局將繼續「有力、主動、積極」地運用這些權力，直至聯儲局有信心美國經濟在復蘇路上穩步前進。他說，當私人市場和金融機構再次履行其重要職責，聯儲局的應急工具將被淘汰。但他重申，聯儲局是貸款機構，而不是支出機構，向最受影響的家庭及企業提供財政支持，是政府的職責。

聯儲局的「市政流動性融資工具」（Municipal Liquidity Facility）將透過直接向各州、各縣及各市政府購買短期票據，向各地方政府提供多達5000億美元的貸款。至於「實體經濟（主街）貸款計劃」（Main Street Lending Program），將購入不超過6000億美元的企業貸款，確保信貸流向中、小型企業。

梅努欽：4萬中型企業受惠

聯儲局將向疫情爆發前財務狀况良好、員工多達1萬人，又或營業額低於25億美元的企業，提供4年期的貸款，貸款金額介乎100萬至1.5億美元。本金和利息可延遲1年支付。借款者將受到美國國會的《新冠病毒援助、救濟和經濟安全法案》（簡稱CARES法案）條款限制，當中涉及僱員留任及股息分配等。該計劃將獲美國財政部價值750億美元的支持，以彌補當中損失。

美國財長梅努欽稱，新計劃將對僱用3500萬美國人的4萬家中型企業產生重大影響。聯儲局又將擴大「一級及次級市場的企業信貸工具」（Primary and Secondary Market Corporate Credit Facilities）及「定期資產抵押證券貸款工具」（Term Asset-Backed Securities Loan Facility）的額度和範圍，以支持多達8500億美元的信貸。聯儲局表示，將密切監察市政證券在一級及次級市場的狀况，並將評估是否需要採取其他措施，助信貸及流動性流向州和地方政府。此外，「薪酬保障計劃流動性工具」（Paycheck Protection Program Liquidity Facility）將會向參與PPP貸款計劃的金融機構提供流動性。

英倫銀行直接資助英國政府

另外，英倫銀行將直接資助英國政府應對疫情的衝擊，這將有助英國政府毋須額外發債，即可向就業市場等提供援助，使英國成為首個透過貨幣政策，為政府抗疫措施進行融資的國家。英國政府將臨時提升其在英倫銀行的帳戶規模至沒有上限，突顯政府近期對現金的需求非比尋常，趕不及在債市融資。

（綜合報道）

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