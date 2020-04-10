惠譽：今年內或更多內房違約

穆迪表示，由於禹洲債務增加，加上毛利率下降約4.5個百分點，連帶利息覆蓋率由3倍減少至2倍，似乎未能符合現時其「Ba3」的評級要求。一旦穆迪下調禹洲評級，其債券發行「B1」評級亦會受影響。

穆迪指出，如果禹洲能改善流動性，在保持銷售收入的同時，確保利潤率穩定增長，該機構或可維持現有評級，惟表明不太可能會在審查後上調評級。

另一評級機構惠譽，其企業評級高級董事鄭俊英接受外電訪問時指出，今年內或有更多內房違約，風險集中於一些規模小且沒有評級的內房，主要關注流動性或再融資風險較高的企業，特別是境內外資本市場融資經驗少的小地產商。

鄭俊英續稱，規模較大的內房通常傾向於債務到期前一年便進行再融資，即使近期債券遭拋售，基於市場在短期內復蘇的假設，不太擔心相關企業的再融資風險，而實際上大型內房亦有足夠的流動性在市場上回購債券。

合景泰富傳分拆物管 料集資逾15億

此外，彭博社昨日報道指出，內房合景泰富（1813）計劃分拆旗下物業管理業務來港上市，預計集資逾2億美元（約15.5億港元）。報道引述知情人士稱，華泰國際和農銀國際正安排有關交易，最終上市規模可能按市况再作調整。