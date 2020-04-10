陸正耀遭連環斬倉 沽近4500萬股神州租車

神州租車股價昨跌近8%

神州租車股價昨下跌近8%，收市報2.01元。神州租車表示，陸正耀旗下私人公司神州優車是於4月3日因應貸款人要求，按融資協議條款於市場上出售4466萬股神州租車股份，股份約佔公司已發行股本約2.11%，以當日收市價1.96元計，涉及市值約8753.36萬元。出售完成後，神州優車持股量減至27.65%。

根據資料，神州優車為新三板上市公司，陸正耀為公司實際控制人，目前持有神州優車約39.94%股權。神州租車又表示，已獲神州優車告知，正就所持其餘神州租車股權與多方持續討論，意味可能會變賣餘下持股。該等討論目前尚處於初始階段，且並未協商具體條款。

瑞幸早前自爆財務造假引發股價暴跌，上周高盛已發聲明，瑞幸咖啡約5.15億股B類股和9544.5萬股A類股已被作為貸款抵押予該公司，其中包括陸正耀和首席執行官錢治亞家族信託補充抵押的股份；同時，因應陸正耀一筆5.18億美元股票抵押貸款違約，貸款方將出售抵押的約7630萬份瑞幸咖啡的美國預託股票（ADS）。