證監：近萬散戶孖展炒匯輸錢 最勁蝕逾700萬 促經紀確保客戶理解風險

明報記者 馬迪帆

證監會統計32家經紀行資料，顯示此部分經紀行2018年全年孖展炒匯總交易額錄得1.844萬億元，人均交易額高達1.22億元，合約類型幾乎全為「滾動式即期合約」，即孖展炒匯。根據本港規定，投資者只要存入相當於外匯合約本身價值的5%現金，便可開倉，隨後維持不被平倉的按金額度也僅是合約價值3%。

前年僅39%炒家獲利 有61%蝕錢

炒匯買賣雙方對匯價走向持不同看法，最終盈虧視乎外匯合約在開倉及平倉時的匯價之差。以1張面值10萬澳元的合約為例，所需開倉按金約2.4萬港元。本月以來澳元兌美元走強，假設短線即日炒匯，於昨日0.61764時買入，稍晚時0.63022時沽出，即獲利約6000港元。惟實際投資時，投資者不僅面對槓桿風險，交易指示價亦未必是真正執行價格，前年最終僅39%炒家真正獲利，即有61%是蝕錢。

證監調查顯示，其調查經紀行中約一半即17家採用的模式，最終可令經紀收入獨立於客戶損益。惟同時亦有10家經紀行是以「交易部門模式」運作，相當於經紀作為莊家與客戶對盤，若客戶損失，經紀便獲利，涉及利益衝突。證監會強調，此類經紀應對客戶詳盡披露其身分。

歐達禮表示，外匯孖展交易可能涉及複雜或非標準結構，即使投資者經驗豐富，亦可能蒙受損失，在市場波動時情况更甚。證監會表示，昨日亦同時向外匯經紀發函，要求其確保實施各項監控措施。該會強調，經紀必須確保了解每位客戶的財務狀况，向客戶闡明市場風險、槓桿風險、場外交易風險及滑點風險等因素。滑點是指經紀行執行客戶落盤指示時，最終交易價格可能較客戶指示的差。