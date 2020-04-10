上市公司商會籲港府穩定金融市場

該會指疫情之不少上市公司從事酒店、旅運、大型連鎖餐飲、零售消費等行業，首當其衝，是次政府的措施對上市公司有一定程度紓緩作用。惟希望執行細節能儘量明確清晰，讓僱主能因應對整體業務的考量而作最合適部署。此外，上市公司商會估計，受疫情影響，不少上市公司都需要集資，進行併購重組，有些或會股份回購，因此期望港府繼續穩定香港金融市場，讓這些企業融資活動能在有秩序下進行。

冀企業融資活動有序進行

上市公司商會總幹事黄明偉回覆本報查詢時表示，希望政府注意到，如上市公司要進行企業行動並需舉行特別股東會通過配合，不可能沒獲豁免而開到會，同時亦要穩定市場的環境才開展到任何企業行動。尤其在復牌新例較前大幅收緊，令反方向收購較前困難，致拯救企業受阻，希望交易所注意及改善。

地建會對新一輪紓困措施表歡迎

此外，地產建設商會對港府推出新一輪總值1375億元紓困措施表示歡迎，並認為幫助市民及社會百業渡過難關，特別是向合資格企業提供6個月僱員薪金補貼，將有助僱主和企業繼續經營，避免裁員結業。

地產建設商會亦響應政府呼籲，盡可能為受疫情影響的企業提供協助。