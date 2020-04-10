小米基金股東「終極派貨」涉逾百億

晨興最初在小米上市時持有約19%股權，完成最新一次分派後，持股量已大幅下降至1.65%，日後即使再減持亦毋須申報。

晨興資本對上一次向基金投資者分派小米股份為今年1月份，當時晨興向基金投資者分派所持約5.27億股小米股份，涉資約58億元，持股數目亦隨即減至約12.9億股。去年12月中，晨興資本曾直接出售2.4億股小米股份，每股平均價為9.41元，套現約22.6億元。

恒隆陳氏旗下晨興資本申報

晨興資本最早在2010年，小米上市前已對其投資，晨興資本聯合啟明創投、IDG資本等先後參與小米兩輪融資，投資金額達1.31億美元（約10.2億港元）。

小米近日股價受在美上市的中概股愛奇藝拖累而下跌，小米持愛奇藝股份約6.67%。愛奇藝被沽空機構渾水狙擊，指其誇大營收及訂閱用戶數量。渾水認為，愛奇藝在去年的營收誇大約80億元人民幣，由本來的27%增長誇大至44%，用戶人數誇大約四成。