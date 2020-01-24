UNIQLO全球逾半門店停業 下調年度純利目標 按年跌38.5%

明報記者 蕭嘉聰

日本UNIQLO期內收益按年跌5.7%至4635億日圓，溢利則上升5.7%至716億日圓，另一品牌GU上半財年收益為1322億日圓，按年增長12.9%；溢利升12%至158億日圓，同店銷售淨額錄得增長。海外UNIQLO業務方面，溢利大跌39.8%至532億日圓。中國業務於今年1月下旬仍維持強勁銷售，但爆發新冠肺炎後收益急跌，而2月最多有395間門店臨時歇業，令收益大減，但門店3月陸續重開後，呈現復蘇趨勢。

母企上半年度少賺12%

至於韓國業務，繼去年7月以來受日韓關係影響，今年2月起受疫情影響，同店銷售淨額大幅下降令虧損擴大；東南亞、南亞及大洋洲地區（包括東南亞各市場、澳洲以及印度）則錄得收益及溢利雙位數的大幅增長。受暖冬影響，美國冬裝商品銷情不佳錄得赤字；歐洲收益及溢利則錄得雙位數增長，意大利、西班牙銷情最為強勁，俄羅斯的同店銷售淨額亦錄得雙位數增長。

集團透露，隨着疫情全球蔓延，3月中起各國政府陸續頒布交通管制、活動限制及自我約束要求，至少有400間UNIQLO門店暫時關門，例如歐洲地區除了瑞典1間門店，其他97間均暫時關門，美國及加拿大亦有62間分店停業。另外，日本政府於4月7日宣布進入緊急狀態後，指定地域的UNIQLO及GU門店需暫時停業，並縮短了其餘所有門店的營業時間。

至少400間門店暫時關門

集團表示，預計業務收益將隨疫情擴大，門店暫時關閉而出現下降，但暫時無法確定疫情在全球快速擴大的影響範圍，因此難以具體估計報告後的財務情况、經營業績、現金流量及其所受影響。

集團預計，截至今年8月底止的全年收益將較原先預測的減少10.7%至2.09萬億日圓，純利則下調39.4%至1000億日圓，較上個財年跌38.5%。