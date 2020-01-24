假期前風險胃納反增 港股升329點

濠賭零售內需齊受捧

港股昨日收市後，歐洲市場及道指期貨普遍上升逾1%，聯儲局推出2.3萬億美元救市措施，恒指夜期至昨晚11時半仍低水7點，報24,293點。

隨著內地經濟活動恢復，投資者重點追入內需股、濠賭股，本港與旅遊相關的消費股也大漲。安踏（2020）及李寧（2331）分別大升逾9%及8%，餐飲股海底撈（6862）亦升逾6%。濠賭股以新濠（0200）升幅最厲害，達13.16%。與內地遊客相關的零售股，莎莎（0178）及周大福（1929）更抽高近14%及超過7%。包括大酒店（0045）等酒店股普遍升2%。

至於此前受停派息消息衝擊的匯控，昨天股價升2.7%；反而港鐵（0066）配合新一輪政府紓困措施而要減票價，股價曾一度受壓，逆市微跌0.5%，收市則倒升0.9%。

北水資金在假期前則淨流出5.56億元，當中工行（1398）獲淨流入最多，達1.47億元，騰訊則錄得淨流出最多，涉4.2億元。

北水淨流出逾5億 騰訊最多

匯盈資產管理董事總經理謝明光認為，當升市終輪到濠賭股抽高，只餘領展（0823）較落後，後市上升空間恐怕只有200至300點。市場普遍觀望美國進一步的經濟數據表現，及油組會議結果，宜提防結果出現變數時，令本已大幅抽高的美股再大幅波動。耀才證券研究部總監植耀輝認為，昨日內需股輪流炒高，市場氣氛好轉，連帶濠賭股做好，但是後市變數仍多，道指逼近24,000點時，恐支持大市進一步上升的動力無以為繼。