匯控兩高層棄現金花紅捐薪金

杜嘉祺捐1446萬董事袍金

匯控行政總裁祈耀年昨日向員工發內部信，指自己和集團財務總監邵偉信會向慈善機構，捐出未來6個月25%的基本薪酬，合共超過25.3萬英鎊（約244萬港元），並稱會放棄今年現金花紅，分別為140萬英鎊（約1347萬港元）及70.6萬英鎊（約779萬港元）。同時，集團主席杜嘉祺亦會捐出今年的董事袍金予慈善機構，涉資150萬英鎊（約1446萬港元），以支援香港及英國的弱勢社群和醫護人員。3名管理層合共捐出薪酬超過175萬英鎊，即相當於約1684萬港元。

匯控又強調，集團已捐出250​​0萬美元（約1.9億港元）以支持國際醫療等抗疫工作，並已捐贈500萬美元（約3877萬港元）予慈善機構在中國內地、香港、英國和印度的抗疫工作。祈耀年在信中表示，基於新冠病毒蔓延全球，導致該行須因應監管機構要求取消派息，但集團資金、融資、流動性及其優秀員工，將能夠繼續支持個人及商業活動渡過這段時期，集團會不斷作出檢討及更新支援計劃。

渣打溫拓思作「重大個人捐款」

渣打亦宣布，集團行政總裁溫拓思及財務總監賀方德均放棄今年的現金花紅，並會向集團成立的抗疫基金作出「重大的個人捐款」。據報，溫拓思已捐出82.5萬英鎊薪酬（約794萬港元），賀方德亦會作出「大量捐款」。目前集團在全球59個市場共有8.4萬名員工，集團重申不會因疫情爆發而裁員或要求員工放假。

英倫銀行旗下審慎監管局（PRA）早前公布，指包括匯控及渣打的7家大型銀行已宣布暫停派息及回購直至今年底，同時上述銀行不會向任何的高級管理層派發現金花紅。早前匯控小股東因應集團取消派息而組成「匯控小股東大聯盟」，促請集團撤回取消派息的決定，並提出多項要求，當中包括建議匯控高層減薪，及停收董事袍金最少一年等。本報昨曾嘗試聯絡聯盟發言人，惟至截稿時仍未獲回覆。