金管局減發票據 向市場注資200億 間接令拆息回落 分析：助金融「抗疫」

明報記者 陳子凌

金管局表示，將會於4月21日、28日，以及5月5日和12日舉行的四次外匯基金票據投標中，每次減少發行50億元91日期票據，總減發量將為200億元，但強調會注意市場情况及每次減發後的效果，不一定四次減發全部執行。金管局指，減發外匯基金票據只是貨幣基礎組成部分之間的轉移，而貨幣基礎仍然由外匯儲備提供十足支持。

1個月拆息跌至逾三周低位

金管局透過減發票據為本港銀行體系結餘注資200億元的措施公布後，昨日本港拆息普遍回落，其中1個月拆息跌5.33點子（1厘等如100點子），報1.62667厘，為逾3星期低位，與倫敦銀行同業拆息（Libor）1個月美元拆息的息差收窄至約0.7厘。

王良享表示，是次減發外匯基金票據，令銀行同業市場流動性有所增加，有利於令短期拆息下調，配合上月中金管局下調逆周期緩衝資本比率至1%，以及前日下調銀行現有監管儲備水平一半，釋放超過2000億元借貸空間的兩項措施，讓銀行有充裕流動性和較低借貸成本去應對疫情。

王良享又認為，美國減息至零水平後，港元拆息回落有限，港、美1個月拆息息差曾擴大至逾1厘（見圖），如果有資金流入，港元觸及強方兌換保證，帶動銀行體系結餘增加，則可能帶動拆息下降。但港匯近日雖然居高不下，卻始終沒觸發強方保證。

金管局可個別贖回票據增流動性

而疫症肆虐下，經濟衰退風險增，借貸風險上升，如銀行體系結餘不充裕，大銀行拆出資金將審慎，拆息如不下調，以現時經濟形勢，中小行在提高風險管理之下，貸款亦會謹慎，所以王良享認為金管局以減發外匯基金票據降低拆借成本及填補結餘的做法會更靈活，銀行也不用被逼不派息不回購去保留資本。此外，金管局還可以贖回票據的方式，為個別銀行增加流動性，保障金融市場穩定。