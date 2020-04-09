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懲教署儲蓄社購胡忠大廈 低市價三成

【明報專訊】樓市受新冠肺炎影響，寫字樓買賣疏落。不過，俗稱「遮仔會」的懲教署儲蓄互助社，卻在淡市下趁低吸納，斥資近億元入市。土地註冊處資料顯示，灣仔胡忠大廈高層03至07室，於上月以9258.2萬元易手，以面積6613方呎計，呎價1.4萬元，新買家為懲教署儲蓄互助社。

翻查資料，胡忠大廈對上一宗成交中低層單位以2665萬元、呎價2.05萬元，即新成交單位呎價低約32%，做價重返2013年的水平。原業主於2007年3月以4196.8萬元購入物業，持貨13年，帳面獲利5061.4萬元，期內升值約1.2倍。

環球大廈每呎叫租69元 低去年三成

另外，美聯商業營業董事鍾育建表示，中環環球大廈高層03室，面積4150方呎，意向月租約28.6萬元，折合呎租約69元。同類單位中層02至03室，面積5185方呎，去年3月曾以月租約50.8萬元租出，呎租高見98元，若上述招租的高層單位以呎租69元租出，即租金從去年高位回落近三成。業主1992年7月2947.21萬元購入，若以月租28.6萬元計算，料租金回報11.6厘。

投資者劈價兩成放租會展廣場

中原（工商舖）市務經理林澤豪表示，由資深投資者陳世偉或有關人士持有的灣仔會展廣場辦公大樓34樓01至03室，亦調低叫租，3個單位意向呎租由原先75元，下調20%至60元，以最細面積02室、3080方呎計，月租叫價由18.48萬元起。

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