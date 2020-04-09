經濟

香港地產

太古城本月開齋 3房低市價8%沽

【明報專訊】限聚令影響二手交投，除非業主減價，否則難以沽貨。中原高級區域營業董事張光耀透露，鰂魚涌太古城踏入本月首周冰封，至昨日才錄首宗成交，單位為富山閣高層F室，實用684方呎，3房間隔，新近以1180萬元易手，呎價約17,251元，較市價低約8%。原業主約一個月前以1300萬元放售物業，因疫情反覆，環球經濟不利因素增加，故減價120萬元售出物業。

東堤灣畔3房實呎低市價一成

資料顯示，原業主1992年296萬元入市，帳面獲利884萬元或近3倍。另外，東涌東堤灣畔亦錄低市價成交個案，美聯助理區域經理方吉和指，屋苑5座中層B室，實用759方呎，3房間隔，享機場海景，新近以800萬元易手，實呎10,540元，較市價低一成。原業主2010年339.6萬元入市，帳面獲利460.4萬元。

溋玥3房1278萬沽 7年僅升8%

大埔白石角則錄得持貨7年業主微賺離場個案。中原分行資深區域營業經理方翰達指，大埔天賦海灣2期溋玥11座低層A室，實用1167方呎，3房套連儲物室間隔，新近以1278萬元易手，實呎10,951元，較市價略低3%。原業主2013年以1187萬元入市，帳面獲利91萬元或約8%，連同使費計料僅獲微利離場。

上車盤方面則仍具承接力，中原分行經理朱建宗稱，新屯門中心5座高層F室，實用面積455方呎，2房間隔，原業主以低於市價500萬元放售，吸引兩組準買家洽購，最終搶高25萬元或5%，以525萬元沽出，實呎11,538元，屬市價水平。原業主1990年58.8萬元買入，帳面獲利466.2萬元。

上 / 下一篇新聞

機管局購50萬張機票支援航空業 分析指杯水車薪 作用有限
機管局購50萬張機票支援航空業 分析指杯水車薪 作用有限
港鐵承擔一半折扣開支 券商：影響收入有限
港鐵承擔一半折扣開支 券商：影響收入有限
港股兩連升後回吐 再失二萬四關
港股兩連升後回吐 再失二萬四關
瑞聲盈警 預告上季盈利最多跌九成
瑞聲盈警 預告上季盈利最多跌九成
中概股再自爆 好未來員工虛報收入 跟誰學創始人憂中資更難赴美上市
中概股再自爆 好未來員工虛報收入 跟誰學創始人憂中資更難赴美上市
彭博：瑞幸陸正耀5億美元孖展遭斬倉
彭博：瑞幸陸正耀5億美元孖展遭斬倉
呂宇健否認業主會學員施壓發起大聯盟
呂宇健否認業主會學員施壓發起大聯盟
證券無紙化 投資者可個人名義持股
證券無紙化 投資者可個人名義持股
港創企Neat逆市完成8580萬融資
港創企Neat逆市完成8580萬融資
永利澳門預警：首季本業EBITDA跌88%
永利澳門預警：首季本業EBITDA跌88%
戴德梁行：首見內地淨賣出境外地產 去年售逾200億美元項目 下半年在港無大交易
戴德梁行：首見內地淨賣出境外地產 去年售逾200億美元項目 下半年在港無大交易
安樂工程：涉調查兩員工已調職
安樂工程：涉調查兩員工已調職
疫情下寬限處理貸款分類 標普料內銀不良率僅微升
疫情下寬限處理貸款分類 標普料內銀不良率僅微升
利福斥資逾10億購恒大高息債
利福斥資逾10億購恒大高息債
軟銀旗下基金料15企破產 共投資88家企業 優步WeWork損失大
軟銀旗下基金料15企破產 共投資88家企業 優步WeWork損失大
桑德斯退選 道指升幅擴大
桑德斯退選 道指升幅擴大
多家英國保險公司撤回派息
多家英國保險公司撤回派息
張兆聰：租金收入硬淨 太古地產可吼
張兆聰：租金收入硬淨 太古地產可吼
劉宇亮：內地豪華車復蘇快 乘華晨北汽順風車
劉宇亮：內地豪華車復蘇快 乘華晨北汽順風車
李曉佳：港鐵服膺港府之下 犧牲小股東
李曉佳：港鐵服膺港府之下 犧牲小股東
趙海珠：美元料回軟 歐元或挑戰1.12
趙海珠：美元料回軟 歐元或挑戰1.12
技術取勝：聯通10天線具支持
技術取勝：聯通10天線具支持
劉思明：消費股回吐 低吸要識揀
劉思明：消費股回吐 低吸要識揀
周顯：千規律 萬規律 假帳規律只一條
周顯：千規律 萬規律 假帳規律只一條
湯文亮：約翰遜應立刻結婚
湯文亮：約翰遜應立刻結婚
嘉亨13按銀主盤1743萬放售 海嘯時698萬買入 料近年財困瘋狂加按
嘉亨13按銀主盤1743萬放售 海嘯時698萬買入 料近年財困瘋狂加按
豪景花園車位61萬沽 兩年蝕32%
豪景花園車位61萬沽 兩年蝕32%
限聚令延長 9盤3141伙按兵不動
限聚令延長 9盤3141伙按兵不動
懲教署儲蓄社購胡忠大廈 低市價三成
懲教署儲蓄社購胡忠大廈 低市價三成
名城3房月租2.2萬 低去年兩成
名城3房月租2.2萬 低去年兩成
德事商務中心劉春月：擁跨國企業租戶 疫市成拓展契機
德事商務中心劉春月：擁跨國企業租戶 疫市成拓展契機
曾入選國家泳隊後備 考慮前途棄泳從商
曾入選國家泳隊後備 考慮前途棄泳從商