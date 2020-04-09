太古城本月開齋 3房低市價8%沽

東堤灣畔3房實呎低市價一成

資料顯示，原業主1992年296萬元入市，帳面獲利884萬元或近3倍。另外，東涌東堤灣畔亦錄低市價成交個案，美聯助理區域經理方吉和指，屋苑5座中層B室，實用759方呎，3房間隔，享機場海景，新近以800萬元易手，實呎10,540元，較市價低一成。原業主2010年339.6萬元入市，帳面獲利460.4萬元。

溋玥3房1278萬沽 7年僅升8%

大埔白石角則錄得持貨7年業主微賺離場個案。中原分行資深區域營業經理方翰達指，大埔天賦海灣2期溋玥11座低層A室，實用1167方呎，3房套連儲物室間隔，新近以1278萬元易手，實呎10,951元，較市價略低3%。原業主2013年以1187萬元入市，帳面獲利91萬元或約8%，連同使費計料僅獲微利離場。

上車盤方面則仍具承接力，中原分行經理朱建宗稱，新屯門中心5座高層F室，實用面積455方呎，2房間隔，原業主以低於市價500萬元放售，吸引兩組準買家洽購，最終搶高25萬元或5%，以525萬元沽出，實呎11,538元，屬市價水平。原業主1990年58.8萬元買入，帳面獲利466.2萬元。