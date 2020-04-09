經濟

香港地產

限聚令延長 9盤3141伙按兵不動

【明報專訊】新冠肺炎疫情持續嚴峻，港府將「限聚令」延長兩周至4月23日，令發展商現階段難以推出全新大盤應市，本報統計，目前共有9個主要新盤已獲批預售樓花同意書或入伙紙，共涉3141伙。業界估計，「限聚令」不容許人群聚集，本月極有機會出現零新盤推出，因應一手成交僅以餘貨支撐，料全月一手成交僅錄約300宗，相信銷情比今年2月錄約350宗更差。

業界料本月或現零新盤局面

目前已批預售、但仍未推出的全新樓盤中，以長實（1113）旗下涉1422伙的將軍澳日出康城第8期SEA TO SKY，及新地（0016）旗下涉699伙的天水圍Wetland Seasons Park第2期規模最大，而後者較早時曾一度開展推廣宣傳，惟至今仍未上載樓書，依然按兵不動。

截至昨日為止，4月首8天整體一手成交僅錄得逾70宗，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑估計，在新冠疫情和「限聚令」雙重打擊下，本月極可能出現零新盤推出的局面，如發展商只能銷售餘貨，料本月整體一手成交僅錄約300宗，除比3月錄約910宗成交，按月大跌近七成外，亦比今年2月只錄約350宗成交更差。

本月首8天一手僅70宗成交

事實上，繼續有新盤買家撻訂「跳船」；市場最新兩宗撻訂來自南豐將軍澳日出康城LP6，分別是1座61樓D室3房戶、3座66樓D室1房戶，去年分別以1781.4萬元、696.6萬元售出，相關單位的買家新近取消交易撻大訂，料同遭沒收10%訂金各涉178.1萬元和69.6萬元，即合共遭沒收訂金約248萬元。

不過，一手豪宅仍具承接力，百利保（0617）及富豪酒店（0078）合作的沙田九肚富豪．山峯，再錄洋房成交；屋苑8號屋透過招標售出，成交價5880萬元（連雙車位），以洋房實用2233方呎、另連767方呎花園和393方呎天台計（4房4套間隔），實呎26,332元，買家可獲720日、即近兩年成交期。富豪．山峯上月底至今錄得兩宗洋房成交、吸金逾1.16億元。 至於其他一手成交，以嘉華（0173）旗下啟德嘉峯匯錄得的成交金額較大，昨日以1254.8萬元售出2A座18樓E室，屬實用516方呎兩房戶、實呎2.43萬元。

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