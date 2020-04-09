經濟

香港地產

豪景花園車位61萬沽 兩年蝕32%

【明報專訊】疫情下本港物業市場持續受壓，銀碼相對住宅較細的車位市場，交投亦大幅回落，早年炒風熾熱的盛况不再，車位做價大幅回落，市場甚至錄得車位蝕讓成交。其中，青龍頭豪景花園新近有車位以61萬元沽出，原業主持貨2年，估計蝕逾三成離場。

限聚令下 物業拍賣氣氛疲弱

黃開基拍賣行昨日推出29項物業拍賣，惟「限聚令」下，交投氣氛疲弱，但亦不乏投資者入市。當中元朗金碧花園一個雙號車位、及豪景花園4樓雙號車位獲同一組投資者購入。可留意的是，上述豪景花園4樓雙號車位，開價49萬元，經拍賣後以61萬元售出，價格被搶高逾兩成。不過，車位原業主2018年7月、即車位炒風最盛行之際以90萬元購入，持貨近2年，按新成交價計，帳面蝕29萬元或32％。

擎天車位上月低見175萬

事實上，現時各區屋苑的車位價格相對去年，均有有明顯跌幅。其中，九龍站擎天半島M層單號車位，於上月底以175萬元易手，做價相對屋苑「車位王」曾於2018年5月錄得高位成交價343.8萬元，不足兩年大幅下挫近五成。除了豪宅區，民生區的車位價格同樣下挫。

市場消息指，青衣盈翠半島一個雙號車位，近月以195萬元易主，成交價亦較去年中同類做價回落兩成半。有分析認為，車位持有人以投資者佔多數，經濟不景下，炒風今非昔比，亦令車位價格回落。

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