嘉亨13按銀主盤1743萬放售 海嘯時698萬買入 料近年財困瘋狂加按

明報記者 張允亭

新冠肺炎在港爆發近3個月，個別屋苑開始出現零星銀主盤，並主要集中在逾千萬元豪宅。中原高級區域營業董事陳凱超表示，上述加按13次的單位為嘉亨灣中層B室，實用面積749方呎，3房連工人房間隔，外望郵輪碼頭海景，原業主為投資者，早前於市場以1800萬元放售上址，料因財務問題，令單位淪為銀主盤，以1743萬元放售，每呎叫價23,271元。另代理指，該銀主盤較現時同類叫價約1800萬元低約3%。

去年中最後加按1700萬

土地註冊處顯示，原業主2008年12月金融海嘯期間以698萬元入市，並向渣打銀行承做按揭，其後於2014年1月起陸續向多間財務公司加按，單位錄得12次加按紀錄，其中2015年3月，曾加按580萬元，最後一次為去年6月加按1700萬元。

與此同時，同屋苑2座高層F室，實用面積498方呎，2房間隔，原業主2007年5月479萬元購入，惟自2009年起將單位抵押予銀行，多次加按後終淪為銀主盤，現叫價1150萬元放售，每呎叫價23,092元。

事實上，匯璽及柏蔚山新近亦有銀主盤放售，其中匯璽II 5B座低層K室，實用面積468方呎，2房間隔，由銀主於上月底在市場以約1200萬元連租約放盤，叫價較原業主2018年1553萬元買入價低逾兩成。至於柏蔚山3座低層C室，實用面積912方呎，3房1套連儲物室間隔，由原業主2018年6月2861.2萬元購入，現以2650萬元放售，較購入價低約7%。土地註冊處顯示，上述兩伙原業主登記地址均位於何文田天鑄同一單位，故料屬同一組內地投資者持有。

業界料年中起銀主盤明顯增加

另外，世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，天后柏傲山3座低層A室銀主盤，實用面積913方呎，3房間隔，以2680萬元易手，實呎29,354元，屬市價水平。原業主2014年10月2259.3萬元購入，約6年升值約20%。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，現時銀主盤主要因業主透過財務公司作高成數按揭所致，當經濟轉差，樓價下跌之際，便有銀主盤陸續出現，相信今年6月後銀主盤數量將明顯增加。