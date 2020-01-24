嘉亨13按銀主盤1743萬放售 海嘯時698萬買入 料近年財困瘋狂加按

【明報專訊】經濟環境轉差，市場近日陸續出現銀主盤放售個案，繼日前原由同一組內地投資者持有的南昌站匯璽及北角柏蔚山單位淪為銀主盤，並以低於購入價於市場放售後，西灣河指標屋苑嘉亨灣亦有新增兩個銀主盤放售，為屋苑近年罕見。其中一個海景3房單位為原業主於2008年金融海嘯期間「撈底」購入，惟其後錄得13次按揭紀錄，令單位最終淪為銀主盤。
明報記者 張允亭
新冠肺炎在港爆發近3個月，個別屋苑開始出現零星銀主盤，並主要集中在逾千萬元豪宅。中原高級區域營業董事陳凱超表示，上述加按13次的單位為嘉亨灣中層B室，實用面積749方呎，3房連工人房間隔，外望郵輪碼頭海景，原業主為投資者，早前於市場以1800萬元放售上址，料因財務問題，令單位淪為銀主盤，以1743萬元放售，每呎叫價23,271元。另代理指，該銀主盤較現時同類叫價約1800萬元低約3%。
去年中最後加按1700萬
土地註冊處顯示，原業主2008年12月金融海嘯期間以698萬元入市，並向渣打銀行承做按揭，其後於2014年1月起陸續向多間財務公司加按，單位錄得12次加按紀錄，其中2015年3月，曾加按580萬元，最後一次為去年6月加按1700萬元。
與此同時，同屋苑2座高層F室，實用面積498方呎，2房間隔，原業主2007年5月479萬元購入，惟自2009年起將單位抵押予銀行，多次加按後終淪為銀主盤，現叫價1150萬元放售，每呎叫價23,092元。
事實上，匯璽及柏蔚山新近亦有銀主盤放售，其中匯璽II 5B座低層K室，實用面積468方呎，2房間隔，由銀主於上月底在市場以約1200萬元連租約放盤，叫價較原業主2018年1553萬元買入價低逾兩成。至於柏蔚山3座低層C室，實用面積912方呎，3房1套連儲物室間隔，由原業主2018年6月2861.2萬元購入，現以2650萬元放售，較購入價低約7%。土地註冊處顯示，上述兩伙原業主登記地址均位於何文田天鑄同一單位，故料屬同一組內地投資者持有。
業界料年中起銀主盤明顯增加
另外，世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，天后柏傲山3座低層A室銀主盤，實用面積913方呎，3房間隔，以2680萬元易手，實呎29,354元，屬市價水平。原業主2014年10月2259.3萬元購入，約6年升值約20%。
中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，現時銀主盤主要因業主透過財務公司作高成數按揭所致，當經濟轉差，樓價下跌之際，便有銀主盤陸續出現，相信今年6月後銀主盤數量將明顯增加。