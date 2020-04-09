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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：約翰遜應立刻結婚

【明報專訊】很多年前，有同學老婆得了頑疾，知道不久於人世，當時同學的確很傷心，但亦很現實，擔心以後冇機會追到女仔，要孤零零過一世，問我有冇計。

我話賺錢我就唔叻，不過旁門左道都可以見得人，以後是否能夠追到女仔就要睇佢點樣對老婆，從今開始，以後對老婆要晨昏定醒，百般遷就，當佢老婆過身之後，其他女士見到他的真誠，必定深受感動，屆時好似食自助餐一樣──任揀。但到最後，我唔知道這個方法行唔行得通，因為佢老婆畀同學真誠感動，唔捨得離開，到現在仍然非常恩愛。

國民要有失去至愛的心理準備

新冠肺炎疫情肆虐全世界，英國首相約翰遜提倡群體免疫，認為如果有六成市民得到抗體，全國人民就會免疫，但這個方法要死很多人，國民要有失去至愛的心理準備。今次真的是好嘅唔靈醜嘅靈，提倡群體免疫的約翰遜竟然確診，而且在沒有理會之下，情况愈來愈壞，最後竟然要入lCU，是否能夠康復是未知之數，有人話今次真的是作法自斃。

其實不能怪約翰遜，因為他知道英國醫療系統沒可能承受今次新冠肺炎患者的數量，提出群體免疫亦是無辦法之中辦法，最低限度會令一班在英國讀書學生打道回府，起碼可以紓緩一下醫療壓力，老友問什麼是群體免疫。其實，如果懂得下圍棋，就知道什麼是群體免疫，唔懂得亦唔緊要，群體免疫是隔離的一種方法，不過就以活人做隔離，活人唔死，就變成一道屏障，阻止病毒擴散，其實是很殘忍，殘忍在唔死兩個字，因為一定要死很多人才搵到唔死的人做屏障。老實說，我亦非常佩服英國佬，咁殘忍的主意可以搵到咁優美的詞語，以血肉之軀來抵抗病毒，我就會叫血肉長城。

老友話如果約翰遜有乜三長兩短，英國是否會踢晒腳，我答一定唔會，英國在管治方面上晒軌道，約翰遜唔掂，會由外相藍韜文暫代職務，少少問題都沒有；不過，約翰遜那位已有身孕的未婚妻就慘啦。所以，即使約翰遜在lCU，都應該立刻與他的未婚妻結婚，倘若有乜依郁，他的未婚妻就變成遺孀，連同約翰遜的未出世小孩亦可以享有已故首相的福利。如果唔結婚，她們就是寡婦孤兒，全英國人民見到約翰遜如此有情有義，下一任首相都唔使選，一定由佢繼續做，如果唔瓜的話。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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