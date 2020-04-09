周顯：千規律 萬規律 假帳規律只一條

其實，做假帳，cap水集資，這條公式，從古以來就已有了。為甚麼在近年愈來愈流行呢？

答案是：其實做假帳是要成本的，假帳的水分愈高，成本愈高，這是不易的定律。所以，如果你一毫子生意都沒有，全盤假帳，成本就很高了，高到無論集到多少資，也無法彌補這條數。

因此，從古以來，做假帳的基本要素，就是找一家收支平衡，賺少少或者是蝕少少的公司，然後谷大個利潤，搞靚盤數，就可以集資了。更理想的是，如果有些黑錢要洗，因為黑錢要漂白，願意付出一定成本，那麼，利潤就更高了。

然而，在近年，由於生意只要有現金流，不用賺錢，就可以集資。換言之，以前假帳的目標，是做到賺大錢，現在做假帳的目標，是只要收支平衡、有現金流，就可以集資了，而且集資的數目還比以前多出不知幾多。

結果就是成本減少了，效益增加了，根據經濟定律，自然會吸引到更多人加入這「產業」。這就是張五常說的：「千規律，萬規律，經濟規律只一條。」

[周顯 投資二三事]