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劉思明：消費股回吐 低吸要識揀

【明報專訊】港股昨天回吐，整體沽壓不大，部分更見有買盤承接，短線形勢偏好。昨天消費股沽壓相對明顯，但股份走勢參差，趁低吸納要慎選。恒指昨低開61點向下，早市跌至兩萬四關口喘定，反彈受制於24,150點，午後下試低位，最多跌355點，收報23,970點，跌282點或1.17%；國指跌1.68%。大市成交945億元，低於60天平均逾兩成，成交縮減。

港股具買盤承接 短線偏好

大市普遍下跌，壓力不大，恒生綜合中型股、小型股指數跌0.68%、0.16%；據《明報》港股數據庫，升跌比率30比70，跌逾3%佔下跌股份一成多，升逾3%佔上升股份逾兩成；陽燭對陰燭為45比55，雖然下跌較多，但尚算溫和，相反有近半高於開市價呈陽燭收市，即市有買盤承接。

之前多次提到，恒指反彈要留意兩萬四關口，因為該水平為3月13日收市位，亦即是3月下跌首個大型反彈的關鍵位置。事實上，環球股市亦有近似形勢，如昨天MSCI環球指數低位大反彈，收復了跌幅四成，但與恒指一樣日前升穿3月13日收市後回吐；表現較差的MSCI新興市場指數，與恒生中型股指、小型股指向上仍受制於3月13日收市位。

港股方面，本報數據庫涵蓋約350隻股份，有近四成昨天處於3月13日收市位之上；數據庫追蹤的30個行業，電訊業有九成股份高於3月13日收市，已突破重要關口；軟件服務、能源及相關有約七成股份高於3月13日收市，另食物飲品、基建及建材、公用事業有約六成，表現較強勢的一群。

反彈參考3月13日收市價

昨天有三分之一行業上升，中資電力升逾1%表現最強，本地零售服務、環保及新能源、航空及相關升近1%，全部都不是強勢行業。不過，行業中仍有個別股份強勢，如潤電（0836）、天能（0819）、金風（2208）已重上3月13日收市。下跌行業方面，博彩及消閒、能源及相關昨跌約2%表現最差，其次中資金融、內房及物管、電訊、食物飲品、金屬及礦石跌約1.5%。能源、電訊、食物飲品屬強勢行業的調整，可以趁機吸納。油股中石化（0386）於50天線爭持，走勢好過同業，依然是首選；之前提過電訊股中移動（0941）、香港電訊（6823）續看高一線，預計調整分別於59元、11元支持。

走勢勝同業 油股首選中石化

至於食物飲品，昨天與日用、餐飲、服飾等消費股的沽壓明顯，萬洲（0288）、潤啤（0291）、海底撈（6862）、維達（3331）、安踏（2020）等跌超過2%。當中，萬洲、潤啤、維達與旺旺（0151）、李寧（2331）調整仍處於3月13日收市，較為可取；萬洲基本面較佳，可以看俏，入市止蝕位可放在7元。

[劉思明 數據尋寶]

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