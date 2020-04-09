張兆聰：租金收入硬淨 太古地產可吼

美股周二晚急升後倒跌，但周三亞洲時段又回升1%，歐盟財長會議午後宣布未能就5000億歐元救市方案達成共識，美股期指由升轉跌，港股跌幅亦再度擴大。市况比較淡靜缺乏亮點。中芯（0981）上調首季收入和毛利率指引，股價升5.1%，但首季已是過去，當時很多工廠無法開工，中芯藉此機會業績亮麗也是可一不可再，高追要小心。另一個要留意是企業公布3月份數據後的股價表現。吉利（0175）銷售按年下跌41%，至約7.3萬輛車，按月升2.5倍，股價跌3%市場反應一般；融創（1918）3月份合約銷售跌18%，算是走出了2月份的絕對低谷，股價跌4.8%。世茂（0813）日前公布3月份合約銷售升5.8%，股價就一直偏強，由3月低位至今反彈近50%。

中央沒強刺激 經濟較他國「輸蝕」

一方面，市場對於數字非常敏感，交到數的買盤源源不絕，否則便會遭拋售。另一方面，交到數的公司其實不多，配合中港股市未能跟隨外圍，感覺有些聰明錢對第二季看法較為審慎。一來中央沒有強刺激，短線相對其他強刺激的國家「輸蝕」，而這幾年拉動中國經濟起飛的三四線城市，產業單一、民眾家底相對也不豐厚，高頻數據顯示受到疫情的影響遠較一二線城市嚴重。

中國一線及新一線城市合共19個，二線城市30個，但三線至五線城市則高達288個，若相當部分因棚改退潮樓市下滑，經濟亦全面放緩，這就不是疫情退卻便能回升。以恒大（3333）、碧桂園（2007）股價來看，三四線城市房地產問題似乎真的不少。但同時龍湖（0960）仍在創新高，華南的合景泰富（1813）也偏強，現在買內房一定要看個股基本因素，不再是整個板塊齊上齊落。

2019年香港社運事件，令經濟以至各行各業經營慘淡，市場原預期今年可出現復蘇，奈何又遇上更致命的黑天鵝事件，全球經濟陷入停頓。市場對本港零售物業極度悲觀，看看九倉置業（1997）的股價以及吳光正家族計劃私有化會德豐（0020）的舉動就清楚。

太地逾4厘股息率已見資金入市

寫字樓情况也一般。戴德梁行指首季整個中區甲廈呎租為125.1元，按季跌4%，按年跌9.8%，料全年租金走勢將下跌15%至20%。零售和商廈都前景黯淡，收租股首當其衝，但問題是還有什麼利淡是大家不知道。筆者傾向今次無法如2008年、2009年般出現V形反彈，但就算像2000年至2003年般的漫長經濟不景，低位也不是在經濟衰退、租金持續下跌時出現。以太古A（0019）為例（當年未分拆太古地產），2001年9月便因恐襲事件而跌出底部，即使2002年全球經濟衰退，2003年還爆發SARS，也沒有跌穿「911」底多少。此外，太古地產旗下寫字樓三四年前所簽下的租金水平，較現值租金還要低10%至15%。再加上今年續租面積僅15%左右，即使商廈租金呈下跌趨勢，但集團出現整體收入下跌的機會也有限。近期股價亦偏強，可見逾4厘股息率已見資金入市支持。

[張兆聰 還看今朝]