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經濟
2020年4月9日星期四
技術取勝
投資策略
機管局購50萬張機票支援航空業 分析指杯水車薪 作用有限
港鐵承擔一半折扣開支 券商：影響收入有限
港股兩連升後回吐 再失二萬四關
瑞聲盈警 預告上季盈利最多跌九成
中概股再自爆 好未來員工虛報收入 跟誰學創始人憂中資更難赴美上市
彭博：瑞幸陸正耀5億美元孖展遭斬倉
呂宇健否認業主會學員施壓發起大聯盟
證券無紙化 投資者可個人名義持股
港創企Neat逆市完成8580萬融資
永利澳門預警：首季本業EBITDA跌88%
戴德梁行：首見內地淨賣出境外地產 去年售逾200億美元項目 下半年在港無大交易
安樂工程：涉調查兩員工已調職
疫情下寬限處理貸款分類 標普料內銀不良率僅微升
利福斥資逾10億購恒大高息債
軟銀旗下基金料15企破產 共投資88家企業 優步WeWork損失大
桑德斯退選 道指升幅擴大
多家英國保險公司撤回派息
張兆聰：租金收入硬淨 太古地產可吼
劉宇亮：內地豪華車復蘇快 乘華晨北汽順風車
李曉佳：港鐵服膺港府之下 犧牲小股東
趙海珠：美元料回軟 歐元或挑戰1.12
技術取勝：聯通10天線具支持
劉思明：消費股回吐 低吸要識揀
周顯：千規律 萬規律 假帳規律只一條
湯文亮：約翰遜應立刻結婚
嘉亨13按銀主盤1743萬放售 海嘯時698萬買入 料近年財困瘋狂加按
豪景花園車位61萬沽 兩年蝕32%
限聚令延長 9盤3141伙按兵不動
太古城本月開齋 3房低市價8%沽
懲教署儲蓄社購胡忠大廈 低市價三成
名城3房月租2.2萬 低去年兩成
德事商務中心劉春月：擁跨國企業租戶 疫市成拓展契機
曾入選國家泳隊後備 考慮前途棄泳從商
技術取勝：聯通10天線具支持
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【明報專訊】天能料受制6.3元阻力（圖）
維達料調整下試18元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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