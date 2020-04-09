趙海珠：美元料回軟 歐元或挑戰1.12

全球疫情略緩和 避險情緒稍降

由於疫情稍為緩和，市場的風險情緒略為減退，美元隔晚走勢亦回順，另一個原因為美國聯儲局增加全球美元流動性，美元供應充裕，令美元兌歐元、日圓以至英鎊等外幣的匯率互換額度構成折讓，這將有利於歐元的走勢。

歐元區政府雖然遲遲未通過其共同救市方案，但有報道指有關方案將會在短時間內達成；而德國金融署表示，德國第二季的發債規模將會增加430億歐元至1305億歐元，以協助政府為應對疫情影響的項目支出融資；同時意大利、法國、德國以至西班牙等地的疫情亦開始緩和。

技術上，歐元兌美元由即市支持位1.0760反彈，若能守穩該支持水平的話，將會形成第三個反彈並有機會突破前高位1.1165，然後邁向1.12水平；但若跌破支持位的話，則有機會跌至1.06水平。

而歐元兌日圓已重回118附近，我們相信短期有機會繼續反彈，預期匯價會重新測試121水平。

另外，隨著武漢解封，歐美仍處於封城狀態，中國經濟復蘇將會更為顯現。

中國或先復蘇 離岸人幣看6.87

本月初人民銀行決定對中小型銀行定向降準，並下調金融機構在央行超額存款準備金利率，以支持實體經濟發展及支持中小微企業。美元兌離岸人民幣自2019年中期一直處於6.85至7.20之間交易，我們預期匯價將會保持在7.15至7.20的阻力區域，並逐漸回到以上提及區間的較低支持水平即6.85附近。我們相信中國當局將會繼續維持貨幣穩定，預期美元兌離岸人民幣或會走低，目標為6.8700。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]