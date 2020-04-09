趙海珠：美元料回軟 歐元或挑戰1.12

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情在全球蔓延的趨勢似乎有放緩迹象，歐洲一些國家將會在下周復活節假期後開始解封，不過美國紐約因為疫情而導致的死亡數字在連續兩日下跌後再度回升，封城時間似乎會再延長多幾個星期。
全球疫情略緩和 避險情緒稍降
由於疫情稍為緩和，市場的風險情緒略為減退，美元隔晚走勢亦回順，另一個原因為美國聯儲局增加全球美元流動性，美元供應充裕，令美元兌歐元、日圓以至英鎊等外幣的匯率互換額度構成折讓，這將有利於歐元的走勢。
歐元區政府雖然遲遲未通過其共同救市方案，但有報道指有關方案將會在短時間內達成；而德國金融署表示，德國第二季的發債規模將會增加430億歐元至1305億歐元，以協助政府為應對疫情影響的項目支出融資；同時意大利、法國、德國以至西班牙等地的疫情亦開始緩和。
技術上，歐元兌美元由即市支持位1.0760反彈，若能守穩該支持水平的話，將會形成第三個反彈並有機會突破前高位1.1165，然後邁向1.12水平；但若跌破支持位的話，則有機會跌至1.06水平。
而歐元兌日圓已重回118附近，我們相信短期有機會繼續反彈，預期匯價會重新測試121水平。
另外，隨著武漢解封，歐美仍處於封城狀態，中國經濟復蘇將會更為顯現。
中國或先復蘇 離岸人幣看6.87
本月初人民銀行決定對中小型銀行定向降準，並下調金融機構在央行超額存款準備金利率，以支持實體經濟發展及支持中小微企業。美元兌離岸人民幣自2019年中期一直處於6.85至7.20之間交易，我們預期匯價將會保持在7.15至7.20的阻力區域，並逐漸回到以上提及區間的較低支持水平即6.85附近。我們相信中國當局將會繼續維持貨幣穩定，預期美元兌離岸人民幣或會走低，目標為6.8700。