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李曉佳：港鐵服膺港府之下 犧牲小股東

【明報專訊】一場Covid-19大流行，全球政府突然間都恃着民意授權為所欲為，逼上市公司撕毀跟股東訂好了的合約。本欄上周已談過英倫銀行逼匯控（0005）違反向股東的承諾，抽走已快要向股東派發的股息。昨天到香港的特首林鄭月娥上場，一聲令下要已上市的港鐵（0066）啃下減票價兩成的一半成本。

「可加可減」機制 形同虛設

要港鐵減價是議會內不分黃藍陣營的共識，相信絕大部分市民亦會拍手叫好。不過，這是一個經濟版的專欄，既然港鐵在近20年前已經上市，有25%股權由小股東持有，作為大股東的香港政府是否也應該有企業管治的好榜樣，不要隨便犧牲小股東的利益呢？

2006年當港府提出兩鐵合併方案時，講明港鐵票價日後會按「可加可減」機制釐定。當時已有一條方程式，包括計算通脹、工資指數及生產力指數，來決定每一年港鐵的票價加多少減多少。時任地鐵行政總裁的周松崗出盡力游說一眾基金股東接受方案，說新機制令票價變動「更能預測」，因往後政府應不會阻撓港鐵按機制調整票價。

但事實是否如此，大家都心知肚明，近年港鐵的「可加可減」機制，現在已變成是指計算票價方程式內的因素「可加可減」。例如現在就要計及家庭收入中位數變化，而最新的「可加可減」因素當然是肺炎，政府一開口，港鐵票價由7月起就要減兩成，港府負擔一半減幅，即另一半減幅由港鐵來承擔。根據港府提供的資料，港府預計它補貼票價一成的開支約8億元，即港鐵也要少收8億元車費收入，這等同港鐵2019年基本業務純利約8%。

話說回頭，其實港鐵不照顧股東利益亦不是昨天開始，早在去年8月底起，港鐵動不動就停車關站，不是以股東利益行先。當時已有學者質疑根據《香港鐵路條例》，港鐵必須按服務承諾行事，除非有故障才可以停止服務市民。但港鐵8月底在獲得不反對通知書的遊行開始前就率先封站，到港府推出《禁蒙面法》之後更大條道理提早收車，最早曾經晚上8時就停服務。

配合「止暴制亂」 動輒關站

當時不少分析都已指出，港鐵被破壞的都是乘客可以接觸到的入閘機、售票機，而不是鐵路系統骨幹。港鐵亦已出動「人肉入閘機」，即是仍可繼續提供客運服務。若說提早收車是要維修受損的設備，要歷時3個月才能維修完成，若放在一家商業機構，這樣的維修團隊早就被老闆「炒魷」。說穿了，港鐵關站及提早收車都是為了配合港府的「止暴制亂」。此舉不單令餐飲零售界怨聲載道，港鐵自己的車站商務收入亦因而大受打擊。其間，乘客及股東的利益不知去了哪裏。

突然想到，匯控因為英政府施壓不派息，激起一班小股東維權。港鐵要硬食減票價的成本，又有沒有小股東或基金股東出來維權呢？

[李曉佳 財經澡堂]

相關字詞﹕票價 可加可減機制 港府 匯控 港鐵 武漢肺炎 新冠肺炎

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