劉宇亮：內地豪華車復蘇快 乘華晨北汽順風車

1月至2月社會零售總額中的汽車銷售額按年下降37%。踏入3月，隨內地逐步復工，中國乘聯會發布2月最後一周乘用車零售年減61%，3月第一周年減50%、第二周下降44%、第三周下降40%，汽車銷量有慢慢回穩迹象。

目前各個崗位包括中央政府、地方政府和車企正全方面落實刺激措施，希望行業盡快重回正軌。商務部3月下旬公布八方面穩定汽車消費政策措施：（1）促進汽車限購向引導使用政策轉變；（2）支援購置使用新能源汽車；（3）全面取消二手車限遷政策；（4）鼓勵實施汽車以舊換新；（5）推動農村車輛消費升級；（6）加快更新城市公共領域用車；（7）推動取消皮卡進城的限制；（8）加強城市停車場和新能源汽車充電樁等設施的建設。

8招穩定汽車消費 地方配合

各地地方政府積極配合，如廣州從鼓勵新車生產消費、增加中小客車指標數量、刺激汽車消費三方面支持汽車產業發展；湖南省鼓勵各地對無車家庭購置首輛家用新能源汽車給予支持，同時組織開展「汽車下鄉」活動，加快繁榮二手車市場。而眾車企亦積極採取措施刺激消費，其中哈弗推出6億元（人民幣‧下同）直補網絡團購，五菱的10億元回饋用戶計劃，歐尚的補貼也達到了7億元。在港上市的廣汽（2238）也積極響應政府刺激汽車消費的政策，為廣州市民購車提供優惠，其中包括在政府補貼的基礎上，對不同車型再加碼補貼8000元至36,000元不等。

內地陸續復工，加上部分城市政策要到4月才實際落實生效，預計估計汽車業最快在5月、6月才開始回暖。筆者相信高價豪華車的復蘇程度會比較快，原因是去年整個汽車行業走下坡時，2019年國內豪華車市場同比增長11.9%，今年1月份豪華車市場保持5%的增長，可見豪華車是「逆線」走強。當中由北京汽車（1958）持有北京奔馳乘用車綜合銷量1月份同比增長達18.8 %。主力銷售寶馬的華晨（1114）表示去年華晨寶馬銷量增17.1%，95%經銷商網絡已重新開門營業，而且門庭若市。因此，可趁低收集華晨、北汽，坐上行業反彈的順風車。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]