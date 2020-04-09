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多家英國保險公司撤回派息

【明報專訊】繼匯控、渣打等多家英國銀行取消派息後，英國保險公司英傑華集團（Aviva）、Direct Line保險集團及RSA保險集團亦表示，受疫情影響，董事會已決定撤回末期股息發放。這些在倫敦上市的保險公司均表示，此決定是按照金融行為監管局（FCA）等監管機構的指示。

英傑華原本準備派發每股30.9便士（約2.9港元）的末期股息，RSA曾建議派發23.1便士（約2.2港元）股息，而Direct Line的股息原為21.6便士（約2.1港元）。

險商均稱按監管機構指示行事

英傑華表示，預計將在2020年第四季重新考慮是否向普通股股東派息。Direct Line表示，股息問題將與上半年盈利一併檢討。這3家保險公司均表示，仍保持良好的資本狀况，而董事會認為暫停支付股息是審慎做法。

標普：或兩年內降澳洲評級

此外，評級機構標準普爾昨維持澳洲的「AAA」評級，但評級展望由「穩定」下調至「負面」，預期澳洲政府推出大規模財政刺激措施後，其債務狀况將被實際削弱。標普稱，如果疫情對澳洲的經濟影響比當前預期更嚴重或更持久，可能會在兩年內下調澳洲的AAA評級。受消息影響，澳元兌美元一度跌至0.6116美元，兌港元曾跌至4.74算。

標普預期，澳洲經濟將在30年來首次出現衰退。澳洲政府已承諾投入3200億澳元（約1.5萬億港元）的財政支出，相當於GDP的16.4％，以支撐經濟。

（綜合報道）

[國際金融]

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