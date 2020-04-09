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桑德斯退選 道指升幅擴大

【明報專訊】美國民主黨總統候選人、資深參議員桑德斯（Bernie Sanders）宣布中止競選活動，意味前副總統拜登將成為民主黨正式候選人，在11月的大選挑戰總統特朗普。選舉形勢明朗化，對美股有提振作用。道指早段升幅擴大至超過500點，標普500指數及納指升約2%。

麥當勞3月同店銷售跌22%

麥當勞表示，受疫情影響，3月全球同店銷售額下挫22%，第一季全球同店銷售額則下降3.4％。不過美國本土市場的同店銷售在首季仍錄得增長。麥當勞早段股價升逾1%。該公司已撤回2月公布的2020年展望和長期預測。

美國財長梅努欽表示，聯儲局將於本周啟動一項援助中型企業的貸款計劃。美國國會已指示聯儲局創建這工具，作為價值2.2萬億美元紓困方案的一部分。美國聯儲局前主席伯南克預期，受疫情防控措施影響，美國第二季GDP折合成年率可能收縮30%以上。

歐元區財長未就救市達共識

歐元集團財長周二至周三經歷16小時的馬拉松視像會議後，仍未能就如何提供貸款及是否發行歐元區聯合債務達成共識。歐洲央行敦促成員國盡快推出價值1.5萬億歐元（約12.6萬億港元）的措施，應對疫情對經濟的衝擊。

會議將在周四繼續舉行。路透引述與會官員稱，德國、荷蘭及其他歐洲北部國家準備支持的刺激措施，規模僅5000億歐元（約4.2萬億港元）。

歐元集團財長的討論包括：動用歐洲穩定機制（ESM），提供相當於成員國GDP的2%信貸額度，並設立泛歐擔保基金，為企業籌集資金，另推出就業再保險方案。意大利、法國、西班牙等疫情嚴重的國家正爭取發行聯合債券，但未得到荷蘭、德國等支持。法國央行預計，法國第一季GDP萎縮6%，跌幅是二戰以來最嚴重。

（綜合報道）

[國際金融]

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