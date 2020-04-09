軟銀旗下基金料15企破產 共投資88家企業 優步WeWork損失大

自WeWork去年秋天擱置IPO計劃後，該公司估值大跌，財政陷入困境。本月初，軟銀宣布決定撤回對WeWork的30億美元股票收購計劃，理由是該公司面臨刑事及民事調查，未能滿足交易條件。WeWork董事會屬下特別委員會正控告軟銀未履行協議承諾。孫正義表示，日後對投資將更為謹慎。

孫正義：望其他投資彌補

從WeWork的債價來看，軟銀對WeWork的投資價值似乎正趨近零。慣於大灑金錢的孫正義一改常態，稱願景基金將保留資金，看重投資對象的盈利前景。除了撤回對WeWork的部分投資，軟銀早前亦抽起向美國平價用品電商平台Brandless的部分投資。該平台最終於2月關閉。軟銀投資的網上地產經紀公司Compass和小型企業貸款平台Kabbage等，最近都宣布員工休假或裁員。軟銀也允許其投資了20億美元的衞星營運商OneWeb申請破產，預期它的投資組合將有更多企業倒閉。孫正義稱：「我認為其中有15家將會破產。」

須實現1500億美元回報

他認為就算其投資的15家企業破產也不打緊，因為只要另有約15家企業表現突出，就可彌補損失。軟銀內部人士稱，只要初始規模為1000億美元的願景基金能實現1500億美元的回報，它仍可向合伙人償還本金，並保證7厘的年回報率。

連同WeWork，願景基金共投資88家企業，包括抖音母公司字節跳動（ByteDance）、外賣平台Doordash、商用通訊軟件公司Slack Technologies，以及令其損失不少的召車平台優步（Uber）等。《金融時報》稱，疫情期間，WeWork大量租戶拖欠租金或退租，令持續虧損的WeWork雪上加霜。

該公司4月初的出租率降至64%，較去年9月底的79%顯著下跌。此跌幅尚未完全反映疫情的全部影響。WeWork去年積極擴張旗下共享辦公室面積，也令空置率惡化。WeWork正提供免租期，並為部分客戶重新協商月租條款，試圖挽留租客。

軟銀股價近日高位跌三成

不過許多公司決定不與WeWork商討續租。受疫情影響而業務大受打擊的美國郵輪公司皇家加勒比（Royal Caribbean）已通知WeWork，將停止為邁阿密的辦事處支付租金。

面對疫情打擊，軟銀近期股價由高位跌近三成，現正計劃透過股票回購等提振股價。孫正義在20年前科網泡沫爆破時也損失了數十億美元。他現正致力說服投資者，願景基金可度過疫情引發的潛在經濟衰退。

他向《福布斯》稱，在科網時代開始之際，「我也受到同樣的批評，甚至比現在更多」。他說：「我有遺憾，但從戰略來說，我沒有變。對未來的願景也沒有改變。」

（綜合報道）

[國際金融]