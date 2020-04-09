經濟
國際金融

軟銀旗下基金料15企破產 共投資88家企業 優步WeWork損失大

【明報專訊】共享辦共室WeWork陷入困境，向該公司注資逾百億美元的日本軟銀及其旗下願景基金（Vision Fund）血本無歸；加上疫情對經濟造成的影響，市場對軟銀集團創辦人孫正義牽頭的願景基金大失所望。孫正義向《福布斯》透露，預計願景基金的投資組合，至少有15家企業將會破產。

自WeWork去年秋天擱置IPO計劃後，該公司估值大跌，財政陷入困境。本月初，軟銀宣布決定撤回對WeWork的30億美元股票收購計劃，理由是該公司面臨刑事及民事調查，未能滿足交易條件。WeWork董事會屬下特別委員會正控告軟銀未履行協議承諾。孫正義表示，日後對投資將更為謹慎。

孫正義：望其他投資彌補

從WeWork的債價來看，軟銀對WeWork的投資價值似乎正趨近零。慣於大灑金錢的孫正義一改常態，稱願景基金將保留資金，看重投資對象的盈利前景。除了撤回對WeWork的部分投資，軟銀早前亦抽起向美國平價用品電商平台Brandless的部分投資。該平台最終於2月關閉。軟銀投資的網上地產經紀公司Compass和小型企業貸款平台Kabbage等，最近都宣布員工休假或裁員。軟銀也允許其投資了20億美元的衞星營運商OneWeb申請破產，預期它的投資組合將有更多企業倒閉。孫正義稱：「我認為其中有15家將會破產。」

須實現1500億美元回報

他認為就算其投資的15家企業破產也不打緊，因為只要另有約15家企業表現突出，就可彌補損失。軟銀內部人士稱，只要初始規模為1000億美元的願景基金能實現1500億美元的回報，它仍可向合伙人償還本金，並保證7厘的年回報率。

連同WeWork，願景基金共投資88家企業，包括抖音母公司字節跳動（ByteDance）、外賣平台Doordash、商用通訊軟件公司Slack Technologies，以及令其損失不少的召車平台優步（Uber）等。《金融時報》稱，疫情期間，WeWork大量租戶拖欠租金或退租，令持續虧損的WeWork雪上加霜。

該公司4月初的出租率降至64%，較去年9月底的79%顯著下跌。此跌幅尚未完全反映疫情的全部影響。WeWork去年積極擴張旗下共享辦公室面積，也令空置率惡化。WeWork正提供免租期，並為部分客戶重新協商月租條款，試圖挽留租客。

軟銀股價近日高位跌三成

不過許多公司決定不與WeWork商討續租。受疫情影響而業務大受打擊的美國郵輪公司皇家加勒比（Royal Caribbean）已通知WeWork，將停止為邁阿密的辦事處支付租金。

面對疫情打擊，軟銀近期股價由高位跌近三成，現正計劃透過股票回購等提振股價。孫正義在20年前科網泡沫爆破時也損失了數十億美元。他現正致力說服投資者，願景基金可度過疫情引發的潛在經濟衰退。

他向《福布斯》稱，在科網時代開始之際，「我也受到同樣的批評，甚至比現在更多」。他說：「我有遺憾，但從戰略來說，我沒有變。對未來的願景也沒有改變。」

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

機管局購50萬張機票支援航空業 分析指杯水車薪 作用有限
機管局購50萬張機票支援航空業 分析指杯水車薪 作用有限
港鐵承擔一半折扣開支 券商：影響收入有限
港鐵承擔一半折扣開支 券商：影響收入有限
港股兩連升後回吐 再失二萬四關
港股兩連升後回吐 再失二萬四關
瑞聲盈警 預告上季盈利最多跌九成
瑞聲盈警 預告上季盈利最多跌九成
中概股再自爆 好未來員工虛報收入 跟誰學創始人憂中資更難赴美上市
中概股再自爆 好未來員工虛報收入 跟誰學創始人憂中資更難赴美上市
彭博：瑞幸陸正耀5億美元孖展遭斬倉
彭博：瑞幸陸正耀5億美元孖展遭斬倉
呂宇健否認業主會學員施壓發起大聯盟
呂宇健否認業主會學員施壓發起大聯盟
證券無紙化 投資者可個人名義持股
證券無紙化 投資者可個人名義持股
港創企Neat逆市完成8580萬融資
港創企Neat逆市完成8580萬融資
永利澳門預警：首季本業EBITDA跌88%
永利澳門預警：首季本業EBITDA跌88%
戴德梁行：首見內地淨賣出境外地產 去年售逾200億美元項目 下半年在港無大交易
戴德梁行：首見內地淨賣出境外地產 去年售逾200億美元項目 下半年在港無大交易
安樂工程：涉調查兩員工已調職
安樂工程：涉調查兩員工已調職
疫情下寬限處理貸款分類 標普料內銀不良率僅微升
疫情下寬限處理貸款分類 標普料內銀不良率僅微升
利福斥資逾10億購恒大高息債
利福斥資逾10億購恒大高息債
桑德斯退選 道指升幅擴大
桑德斯退選 道指升幅擴大
多家英國保險公司撤回派息
多家英國保險公司撤回派息
張兆聰：租金收入硬淨 太古地產可吼
張兆聰：租金收入硬淨 太古地產可吼
劉宇亮：內地豪華車復蘇快 乘華晨北汽順風車
劉宇亮：內地豪華車復蘇快 乘華晨北汽順風車
李曉佳：港鐵服膺港府之下 犧牲小股東
李曉佳：港鐵服膺港府之下 犧牲小股東
趙海珠：美元料回軟 歐元或挑戰1.12
趙海珠：美元料回軟 歐元或挑戰1.12
技術取勝：聯通10天線具支持
技術取勝：聯通10天線具支持
劉思明：消費股回吐 低吸要識揀
劉思明：消費股回吐 低吸要識揀
周顯：千規律 萬規律 假帳規律只一條
周顯：千規律 萬規律 假帳規律只一條
湯文亮：約翰遜應立刻結婚
湯文亮：約翰遜應立刻結婚
嘉亨13按銀主盤1743萬放售 海嘯時698萬買入 料近年財困瘋狂加按
嘉亨13按銀主盤1743萬放售 海嘯時698萬買入 料近年財困瘋狂加按
豪景花園車位61萬沽 兩年蝕32%
豪景花園車位61萬沽 兩年蝕32%
限聚令延長 9盤3141伙按兵不動
限聚令延長 9盤3141伙按兵不動
太古城本月開齋 3房低市價8%沽
太古城本月開齋 3房低市價8%沽
懲教署儲蓄社購胡忠大廈 低市價三成
懲教署儲蓄社購胡忠大廈 低市價三成
名城3房月租2.2萬 低去年兩成
名城3房月租2.2萬 低去年兩成
德事商務中心劉春月：擁跨國企業租戶 疫市成拓展契機
德事商務中心劉春月：擁跨國企業租戶 疫市成拓展契機
曾入選國家泳隊後備 考慮前途棄泳從商
曾入選國家泳隊後備 考慮前途棄泳從商