利福斥資逾10億購恒大高息債

二級市場約「七五折」購入

利福購入的3批中國恒大高息債，分別是第一批2022年到期11.5%票據，本金額6000萬美元，代價約4520萬美元，掃貨折讓價約達24.67%；第二批2023年到期12%票據，本金額為6000萬美元，代價約為4590萬美元，掃貨折讓價約達23.5%；第三批為2024年到期的10.5%票據，本金額為 5000萬美元，代價約為3760萬美元，掃貨折讓價約達24.8%。

利福：以公司現金支付

集團表示，今次購買恒大債券將以公司內部現金資源支付，今次買債進一步增加集團債務權益之投資，旨在優化集團盈餘現金之運用及增加金融資產組合的整體投資回報。

集團在今年1月22日已披露，認購了由景程發行的1.5億美元債，該批債券2022年10月24日到期，票息11.5%，總發行規模為20億美元。在2019年利福的投資收入淨額為7.402億元，扭轉2018年投資淨虧損2.71億元。