疫情下寬限處理貸款分類 標普料內銀不良率僅微升

逾期還款超90日 料不嚴格撥備

標普指出，若把「貸款寬限處理」（loan forbearance）納入計算之中，中國銀行業的不良資產比率將在今年上升2個百分點至7.25%。然而，該行相信官方數字只會由2019年底的預估1.74%，升至2020年的2.2%，當中的分別在於，在當前特殊環境下，大量的貸款寬限處理在貸款分類時，會以較為寬鬆的標準去處理。即使逾期還款已超過90日，相信亦不會被分類為不良貸款，不會嚴格地進行撥備。

「貸款寬限處理」是緩解疫情所導致的經濟影響的一項重要金融支持手段，例如給予借款人還款寬限期、削減利息費用及延長貸款期限等。

標普全球評級信用分析師胡暘瑞表示，若不良貸款和撥備激增，銀行的信用成本將有所上升，從而令銀行利潤率承壓，並進一步擠壓銀行的內部資本生成能力和資本充足水平，這將導致銀行難以向實體經濟提供信貸刺激。

該行預計，受疫情影響，中國銀行業的信貸成本會額外增加1.6萬億元人民幣。然而，因監管要求嚴格，許多中資銀行都已積累了大量的撥備。

或能承受信用成本增1.6萬億

標普認為它們或能夠承受信用成本增加1.6萬億元人民幣所造成的衝擊。但是，它們需要通過降低撥備覆蓋率來應對這一挑戰。目前，中國的撥備覆蓋率監管要求為不良貸款規模的150%，處於全球最高水平之列。