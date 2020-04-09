安樂工程：涉調查兩員工已調職

因應近期新冠肺炎疫情爆發，羅威德稱，集團運作受工地停工波及，令運送原材料受影響，近期無論材料廠及工人均全面復工，目前仍在評估具體影響。至於集團早前以2.78億元代價收購美國電梯公司TEI 51%股權，目前受疫情爆發影響，但近期已有客人要求加速完成工程。基於安樂工程去年尾手上有94億元待完成合約在手，按年增長逾兩成，加上今年首季開標可供競投合約金額較前為大，因此他對今年業務表現仍樂觀。

擬海外拓展更多電梯項目

潘樂陶補充，除收購TEI外，亦進軍尼泊爾，現時難言將來海外業務佔比。未來集團在海外市場，找更多電梯保養項目及運用其在環境工程專利技術，和國企或央企到海外拓展。安樂工程考慮，以工程總承包（EPC）工程、BOT（建造、營運及移交）甚至PPP（公私營伙伴）形式，和國企及央企合作打開一帶一路市場。近期其與內地鐵路有關機構合作，到巴西、墨西哥甚至埃及落標參與當地項目。

至於減持南京精密空調業務方面，潘樂陶稱，現時該業務市值達41億元人民幣，若將來能夠出售約3%權益套現1億多元，有望鞏固現金水平支持業務發展。就算成功進行交易，亦料最快在今年度才完成入帳。南京的廠房亦計劃加大投資，增加廠房面積4000平方米，將產能加大三分之一。