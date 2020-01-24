經濟

戴德梁行：首見內地淨賣出境外地產 去年售逾200億美元項目 下半年在港無大交易

【明報專訊】戴德梁行最新中國內地投資者境外投資意向調查2020年報告顯示，根據其向40名高級地產投資人調查所得，內地投資者到境外進行房地產投資有持續下行之勢，由過往到境外收購變成出售，單在2019年進行的交易額只有88億美元，按年跌44%，錄得2012年以來最低交易量，並相較2017年高峰大跌79%，預期今年交投續跌。就算內地投資者在芸芸境外地產投資目的地中，仍以香港市場佔比最高，並處於近半水平，但下半年交投欠奉。

明報記者 陳偉燊

該報告顯示，去年內地投資者來港投資地產項目集中於上半年，包括華潤置地（1109）及保利集團合資以16億美元購入啟德地皮，以及恒力投資聯同基匯資本，以19億美元向太古地產（1972）收購太古城中心第3、4座物業之外，之後在港無甚巨額交易。不過，這仍高踞內地投資者在境外投資地點首位，在眾市場中佔比49%。澳洲市場排名次之，佔比13%。 因應英國脫歐，內地投資者亦對當地市場有明顯興趣。亞洲其他市場如日本及新加坡，亦見吸引力增加，投資者比前更加重視投資組合的安全及穩定。到美國投資方面，則明顯减慢，按年大減63%，並錄得淨流出210億美元。

48%受訪者擬今年減持境外投資

戴德梁行大中華研究主管James Shepherd表示，這是進行有關調查研究以來，首次見內地投資者出售交易多於購入交易，內地投資者一年出售逾200億美元的境外地產項目。調查顯示，有65%受訪者認為所以如此，與連串管控政策及收緊貸款環境有關，只有13%預期在短期內放鬆。

該行中國境外投資資本市場主管Jason Zhang認為，在2020年多事之秋，內地投資者會對全球的商業實體資產分配需求增加，並會有逃往安全地方投資的思維，以及在環球低息環境下尋求高息資產項目。

Shepherd補充，在他們進行調查時，新冠肺炎正爆發，經濟下行將對今年的境外投資交易量構成明顯影響。他預期，個別國際市場因為能夠比其他地區有較快的復蘇，疫情會對個別行業如零售、酒店及高級照護設施的價值帶來壓力同時，亦帶來機會。調查顯示，有48%被訪者有意在今年減持境外的投資。

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