永利澳門預警：首季本業EBITDA跌88%

每日停運現金經營開支250萬美元

集團指出，由於澳門娛樂場業務於2月暫停營運15日，停業期間每日的現金經營開支約250萬美元，當中並不包括每日現金利息開支50萬美元。業務於3月20日全面恢復營運後，仍有一些健康防護措施，料在措施解除前，將持續產生高於物業盈利金額的現金成本。

集團又提到，疫情爆發對業務及整個娛樂場度假村行業的影響程度極不明確，最終會取決於未來發展，因此無法合理估計其對未來經營業績、現金流量或財務狀况的影響。即使撤銷旅遊警告及限制，相信娛樂場度假村的需求在很長一段時間內仍可能會低迷不振，集團日後或需籌集額外資金。

集團日後或需籌集額外資金

截至今年3月底止，集團澳門業務的營運物業錄得現金及現金等價物約8億美元；循環信貸融通可供動用借款7400萬美元，4月已動用額外5000萬美元，因此有2400萬美元可作額外流動資金，永利澳門的額外現金及現金等價物約為10億美元。大摩指出，Wynn Resorts的收入及EBITDA合乎該行預計，由於EBITDA大部分來自拉斯維加斯，估計永利澳門今年首季物業EBITDA接近零，而澳門首季賭收將按年跌60%。該行給予永利澳門「增持」評級，目標價14元。