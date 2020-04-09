經濟

證券無紙化 投資者可個人名義持股

【明報專訊】證券市場無紙化議題在港討論多年，港交所（0388）昨日發布去年進行的諮詢結果，結果顯示，多數回應者同意採納新模式，港交所表示，將會繼續就新模式制定技術細節，擬在2022年實施證券無紙化。現時投資者只能將所持股票寄存於券商等代理人名下，屆時新系統可令投資者選擇以自身名義持有電子證券。

諮詢結果出爐 多數同意新模式

港交所表示，將會分階段推出證券無紙化，並盡可能縮短過渡期，每個階段均會事先給予充分通知，以確保市場準備就緒。新股市場屆時亦將出現變革，諮詢文件披露，推廣無紙化後，新流程將會取代現行認購新股模式，紙本申購程序將會取消。兩種網上認購方式：透過中央結算系統（CCASS）電子認購新股及白表電子認購（eIPO），亦會作出調整。

日後過戶處責任大 證監擬規管

因新模式可容許投資者以自身名義持有電子股票，不再需要透過代理人，無紙模式下，股份過戶處責任格外重大。港交所指出，證監會現正制訂針對股份過戶處的規管框架，重點關注過戶處IT系統及基建是否足夠穩定、安全，料有關規章將會加入《證券及期貨條例》，並適時諮詢市場意見。

港交所表示，預期新法例將會賦權證監會，有權對股份過戶處施加紀律制裁，如撤銷認可、罰款及譴責等，此外亦有權對股份過戶處的業務和運作施加其他限制的權力。

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