經濟

呂宇健否認業主會學員施壓發起大聯盟

【明報專訊】早前《蘋果日報》報道，「匯豐小股東權益大聯盟」發起人呂宇健（Ken Sir）涉開班教學員以貸款槓桿買匯控（0005）股票收息套利，惟學員因匯控停止派息而大幅虧損，因此向呂施壓組織小股東聯盟。本報昨日亦報道，呂宇健透過「業主會」教人組團炒舊樓。呂宇健昨日再發聲明回應，否認是業主會學員施壓才發起大聯盟，並重申現階段替匯控股民維權要緊。

呂宇健表示，他參與創辦的香港中小型業主會，有透過投資者教育與會員分享投資心得，包括以風險可控的方式透過不同投資工具賺取息差。

重申現階段替匯控股民維權要緊

他指課程非常重視不同投資工具涉及的風險及法規，已提醒會員必須做好包括對冲等風險管理，從未曾教唆會員進行高風險的投機活動。對於《蘋果》引述匿名人士指投資班的方法踩鋼線、風險極高，是「層壓式騙局」，呂宇健指是全屬不盡不實。

呂宇健又表示，課堂上提供資料僅供教學用途，不構成任何投資建議、要約，亦不構成對未來價格的變動的任何預測。他亦指成立聯盟不是因為被業主會學員施壓才發起。

有疑為業主會的成員在聯盟記者會上發言，呂宇健表示業主會的投資者教育業務，與聯盟成立無關，個別業主會成員持有匯控股票並遭受損失，是以個人身分參加大聯盟。

他重申，現時已收到很多正面的回應，不少股民願意加入大聯盟的行列，因此他會繼續行動。

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