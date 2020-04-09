中概股再自爆 好未來員工虛報收入 跟誰學創始人憂中資更難赴美上市

明報記者 陳子凌

好未來教育在美股周二盤後一度急挫逾28%，昨晚開市則跌8%。跟誰學則跌4.5%。其他美國上市的中國教育股亦受牽連，網易有道跌逾5%，新東方跌逾4%。

美上市中國教育股股價受牽連

據好未來表示，公司在常規內部審核中，懷疑有員工與外部供應商合謀，偽造合同等文件，錯誤誇大「Light Class」業務的銷售資料，已經報警處理。好未來指出，截至今年2月的財年，有關業務佔公司收入約3%至4%。這是瑞幸咖啡之後，一周內第二家自爆做假的中概股，好未來股價在美股盤後曾一度急挫逾28%。無獨有偶的是，年初曾指控瑞幸做假的沾空機構渾水，其實早在兩年前也曾狙擊好未來誇大利潤，還指責擔任好未來核數師的德勤沒發現審計漏洞。

同時，渾水前日亦再出擊，轉載Wolfpack針對愛奇藝的沽空報告，指有協助Wolfpack編撰報告，認為愛奇藝誇大用戶數量、收入及收購對價等，預計愛奇藝將去年收入虛增80億元（人民幣‧下同）至130億元，即27%至44%。受此影響，愛奇藝股價一度大跌13.42%，但公司反駁後倒升。其後愛奇藝創辦人兼首席執行官龔宇在微信發文，指「邪不壓正，看最後誰贏」。愛奇藝昨晚美股開市早段跌5.7%。

另一方面，另一中概教育股跟誰學是瑞幸事件後首隻公布去年業績的中概股，公司早在2月時也曾被Grizzly狙擊，指控其財務做假及虛增學生人數等；業績卻顯示公司去年淨利潤增長高達10.5倍，反招來懷疑，其股價在美股周二盤後亦跌逾11.25%。跟誰學的核數師亦是德勤。

愛奇藝CEO：邪不壓正

眼前近期中概股狀况頻出，昨日跟誰學舉行媒體溝通會，創始人、董事長兼行政總裁陳向東表示，本來認為不用溝通亦可以過去，但現在發現大家覺得中國的股票不可信，「如果風氣再蔓延的話，將對中概股造成打擊，以後新的公司在美國上市基本上變得艱難」。 陳向東稱，希望事情能夠很快地過去，會上他也就Grizzly之前的指控作較詳細的反駁。