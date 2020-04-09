經濟

港股兩連升後回吐 再失二萬四關

【明報專訊】恒指連升兩日後，跟隨外圍出現回吐，兩萬四得而復失。昨日低開61點後走勢偏軟，中午收市險守在兩萬四，不過恒指在午市後跌幅加劇，最終收報23,970點，收市跌282點或1.17%，主板成交金額為945億元。截至今早零時，恒指夜期報24,086點，高水116點。

復活節長假變數大 輪證坐貨減

昨日恒指熊證街貨略為縮減，但仍遠較牛證多。目前最重貨的是收回價介乎25,000點至25,299點的熊證區間，昨日街貨減少等值170張期貨張數，但仍有相等於1869張期指，而其他熊證區間亦有所減少。瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威表示，昨日該行錄得的資金流入牛熊各半，但金額不多。他指出由於復活節長假期臨近，長假期間疫情較難估計，加上石油輸出國組織和俄羅斯擬在周四舉行會議討論石油減產，在不確定因素下，輪證坐貨過夜數目有所減少。

國指收報9681點，下跌1.68%。北水重現淨流入，有23.49億元。昨日藍籌僅有創科實業（0669）和中海外（0688）逆市上升，中資電訊股領跌，聯通（0762）跌3.37%，中移動（0941）亦跌2.69%。油價回落，中海油（0883）跌3.02%，中石油（0857）跌2.01%。

分析：當公用股息率見頂 港股見底

隨着市場對新冠肺炎的恐慌拋售結束，恒指自3月19日的21,139點低位反彈13%，盛寶金融（香港）高級市場分析師潘梓生則認為，後市短期內缺乏再上升動力。目前港股有多種利好訊號，恒指再次升超過道指，恒指波幅指數亦低於美國波幅指數，反映本港投資者相對沒有太恐慌。此外，當本港公用股股息率見頂時，反映估值便宜，都是股市接近見底訊號。

不過，潘梓生估計，港股再次進入牛市前，仍需要更大整固築底，料需時2至3個月；第二季給予恒指預測區間為21,200點至25,200點，即有機會重返3月的低位。

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