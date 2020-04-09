機管局購50萬張機票支援航空業 分析指杯水車薪 作用有限

明報記者 葉子晴

機管局早在今年2月首次公布，自去年9月起已推出減租及紓緩措施，前後兩輪措施總額達16億元。然而，隨着疫情演變成全球大流行，本地航空業近乎停頓，機管局後又在3月底公布新一輪10億元紓困措施。

購地勤服務設備 改善現金流

根據機管局截至去年9月底止的中期報告顯示，機管局半年內所收取的機場費用（包括着陸費、停泊費等），為26.52億元，佔期內總收入27.8%，折算每月約4.42億元；機場內零售特許經營權及相關收益為34.49億元，佔總收入36.3%，平均每月5.7億元（見圖），料均將大受打擊。

在最新公布的紓緩措施當中，包括向國泰（0293）旗下3間航空公司，及香港航空預購約50萬張機票，為航空公司注入流動資金。另外，當局又容許機場內的地勤輔助服務營運商，向機管局出售其地勤服務設備，當局會以現金支付方式向營運商購買地勤服務設備，望即時改善營運商的現金流。國泰方面回應指，歡迎政府宣布推出最新一輪紓緩措施，在挑戰嚴峻時協助航空公司在內的企業。

不過，交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅認為，50萬張機票所帶來的現金流可能只在一周內顯得可觀，但航空公司過去數月都在「燒錢」，因此整體幫助依然有限。她續指，短期內或可幫補部分營運成本，但遠不及大量航班停飛所帶來的損失。

國泰歡迎 惟售票收入僅及去年一周

對於新措施，國泰回應表示歡迎。事實上，翻查集團去年度業績，全年客運業務收入約739.85億元，折算每月約61.7億元，即使機管局今次20億元全數用作購買機票，以國泰旗下航空公司佔四分三計，所得資金亦僅相當於去年一個星期的收入。

此外，港府昨日公布的抗疫基金，亦有措施涉及航空業界，包括向在香港註冊飛機提供補助金，分別為大型飛機為100萬元，小型飛機20萬元，預計涉及約270架飛機；以及向航空支援服務及貨運設施營運商提及補助金，僱員人數100人或以上企業，每間可獲300萬元，100人以下則100萬元，預計惠及約40個營運商。

航空業近乎停擺，但機管局仍要面臨第三跑道融資問題。消息指，機管局正與銀行商討一筆26億美元（約201億港元）的貸款，為興建三跑提供資金。機管局發言人證實，將於未來兩個月從金融市場上籌集所需資金，藉以維持其本身流動資金水平，為機場運作及已承諾的基建項目資本開支提供資金，貸款亦會用於支付新一輪的紓緩措施。

尤璐雅對此表示，收入下降會是機管局今年主要面對的問題，不過機管局能否獲取貸款很大程度上取決於本港在疫情後的經濟狀况，如果本地市場仍然保持良好的勢頭，機管局的流動性亦會隨之改善。