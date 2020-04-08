安聯收益及增長基金陳嘉穎：趁低買美大型科技軟件股

陳嘉穎表示，隨着疫情快速擴散至全球，估計今年上半年全球經濟都較差，特別美國第二季經濟所受打擊會較大，相信今年或會步入衰退。惟她相信情况不會如2008年般差，稱當年美國經濟是基本面上金玉其外，如按揭市場熾熱和銀行體系較弱。而且當年聯儲局應對較慢，今次不論央行和政府反應都較快，量寬規模又大，衰退非源自公司過度槓桿等，銀行財政仍然健康，估計經濟年底會逐步好轉。她指目前央行利率可運用空間的確比2008年小，但她指當年也沒有現時直接買入企業債的措施，而且是無限量寬，不同於當年的有限量。再加上刺激財政政策規模大，大約佔美國國內生產總值（GDP）8%至9%，救市力度巨大。

現難「估底」 惟估值已屬吸引

回想2008年時，陳嘉穎稱當年市場在8至9個月後才步入熊市，今次在短短24日股市便已急速下跌，相信很多負面因素已經反映。惟疫情仍有不確定因素，其後仍要視乎如美國封城會持續多久，還有經濟活動何時可以恢復，目前仍然難以「估底」，但從估值上看美國多種資產類別已跌至吸引水平，入市要視乎投資者風險承受能力，而個別高息及企業債都顯得吸引。至於反彈時間，如參考中國疫情的發展，經濟活動在兩個半月後才會逐漸回復，但疫情因素難以預測，相信市場仍會較波動，同時日後反彈速度會較2008年時更快。

債價已反映違約率 看好B級以上企債

她稱基金近期倉位變動不大，最多是按比例調整。她指高息債早前因流動性跟隨股市大跌，但目前息差達900至1000點子（100點子等於1厘），顯示違約上升已反映在市場價格上，而目前估值吸引。本身基金早於1至2月時減持了低級債如CCC級評級，本身也較少能源債，目前亦已經低配，組合以避險穩建為主。基金現時選債以質素為主，看好評級BB或個別B的債券，指個別由投資級別債被下調評級到高息的債券，公司質素仍較好，但隨整體隨違約率上升，坦承目前選債難度的確增加。

高息債基金上月錄得大規模流出。她認為由於不少企業需要套現，不論投資級別或高息債都有資金流出，高息債中表現最差為能源業，跌幅特別大，暫時大部分違約都集中於這個行業，其他行業的債券都大部分已反映違約將會上升，始終目前經濟較弱，但相信不會帶來重大影響。聯儲局又大量放水，高息債正包括在買債名單之中，隨後一旦流動性回復正常，會跟隨投資級別債調整，若息差重新收窄，高息債公司也能夠繼續再舉債，對整個違約情况會有幫助。

大型科技股持續看好

股票方面，雖然科技股跟隨美股向下，但今年以來FANG+指數僅下跌約2%，跌幅遠小於標指逾兩成。上述基金股票主要持倉正為美國的大型科技股，她稱基金為由下至上按基本面選股，目前還看好軟件股，以及長線增長主題如5G基建股等，周期股如硬件和半導體股則部署較小。隨着基金內科技公司的可換股債比例較多，在跌市時很多已重新變回債券，接近債券下限（Bond Floor），故跌幅比起大市為小，帶來一定支持。她稱部分科技股估值已開始變得吸引，雖然基金不會因短期波動影響整個部署，但近期基本面好的科技股略有增持，主要是大型軟件股，本身基金近周亦頻繁運用期權策略 （Covered Call Option）保護組合，預料疫情過後，科技股反彈會更強。

王俊騏 明報記者

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