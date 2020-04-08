市建局東京街項目收17份標書

據悉，入標發展商包括新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、會德豐（0020）、嘉華（0173）、英皇（0163）、華懋、遠展（0035）、其士國際（0025）、永泰（0369）、麗展（0488）、德祥地產（0199）、宏安地產（1243）、建灝地產等，全以獨資入標。

英皇物業經理蔡宏基表示，項目發展規模適中，加上區內配套成熟，鄰近港鐵站，會按項目周邊物業成交價計算出價。建灝地產行政經理林綺華則指出，項目位於市區，交通方便，故獨資入標，並已考慮到近期市况，出價趨向保守。

萊坊執行董事林浩文指，入標數目較預期佳，因屬市建局項目，發展風險相對較低，吸引發展商踴躍入標。不過，在疫情肆虐下，料發展商出價上較保守。他預計，落成後每呎可賣1.8萬元起。

市場估值最高逾11億

項目佔地約11,517方呎，可重建作商住物業，總樓面約10.4萬方呎，提供約175伙，預計2023至2024年落成。據悉，市建局採用價高者得策略，中標者將來售樓收益達23億元，該局可獲分紅，每5000萬元計，分紅由20%至50%不等。業界預期，項目估值7.28億至11.44億元，每方呎樓面地價約7000至1.1萬元。