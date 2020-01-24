經濟

香港地產

永泰屯門OMA by the Sea開放式戶330呎起

【明報專訊」新冠肺炎疫情嚴峻，政府推出「限聚令」遏止疫情，雖然打亂不少發展商的新盤部署，但仍有全新盤公布最新命名。永泰（0369）昨日公布，旗下屯門青山公路新項目命名為OMA by the Sea，永泰執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，項目由兩座住宅大廈組成，提供517伙，戶型涵蓋開放式至4房單位，其中大部分開放式單位約有330方呎起、1房則有約460方呎、部分2房約有770方呎、3房則近900方呎，另設有特色戶。

一手市場昨僅沽約3伙

項目毗鄰同系The Carmel。鍾續指，項目售價將參考同區和其他同級物業；對於市况受疫情影響，鍾相信，疫情最終會過去，市場亦會返回正軌，而市民對置業需求大，因此具質素的全新單位依然有叫座力。

經濟前景不明朗下，再有新盤買家「縮沙」離場。會德豐（0020）將軍澳日出康城MALIBU，最新錄得一宗撻大訂個案。據成交紀錄冊顯示，MALIBU 3B座62樓C室，實用面積538方呎，採2房間隔，原於2018年3月以883.6萬元售出，買家其後亦已簽署正式買賣合約，但昨日取消交易，料遭沒收10%訂金涉約88萬元。發展商上載最新銷售安排，於本周六以先到先得形式出售上述單位，同時更新價單，只設建築期付款計劃，並增加數項優惠折扣，合計約6%折扣。此外，昨日新盤市場僅錄約3宗成交，青衣明翹匯、北角維港頌及大埔天鑽各佔一宗。

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