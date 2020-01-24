永泰屯門OMA by the Sea開放式戶330呎起

一手市場昨僅沽約3伙

項目毗鄰同系The Carmel。鍾續指，項目售價將參考同區和其他同級物業；對於市况受疫情影響，鍾相信，疫情最終會過去，市場亦會返回正軌，而市民對置業需求大，因此具質素的全新單位依然有叫座力。

經濟前景不明朗下，再有新盤買家「縮沙」離場。會德豐（0020）將軍澳日出康城MALIBU，最新錄得一宗撻大訂個案。據成交紀錄冊顯示，MALIBU 3B座62樓C室，實用面積538方呎，採2房間隔，原於2018年3月以883.6萬元售出，買家其後亦已簽署正式買賣合約，但昨日取消交易，料遭沒收10%訂金涉約88萬元。發展商上載最新銷售安排，於本周六以先到先得形式出售上述單位，同時更新價單，只設建築期付款計劃，並增加數項優惠折扣，合計約6%折扣。此外，昨日新盤市場僅錄約3宗成交，青衣明翹匯、北角維港頌及大埔天鑽各佔一宗。