長實古洞兩地申建7幢住宅涉1136伙

城規會文件顯示，長實持有地皮位於丈量約份第95約的多個地段（簡稱地盤26A及23A），鄰近雙魚河，其中地盤26A佔地約13.8萬方呎，屬「住宅（乙類）」用地，地積比率3.5倍，長實申請放寬地積比兩成至4.2倍，計劃興建5幢23至26層高（包括1層地庫）的住宅大廈，提供832個住宅單位，另1幢2層高會所，總樓面約58.12萬方呎。

另地盤23A佔地5.35萬方呎，亦是「住宅（乙類）」用地，長實同樣申請放寬地積比率兩成至4.2倍，擬建2幢26至27層（包括2層地庫）的住宅大廈，提供304伙，此地盤亦設1幢2層高會所，總樓面22.48萬方呎。換言之，兩地盤共涉80.6萬方呎樓面，共1136伙。翻查資料，長實2018年10月已就古洞北4幅地皮（包括上述新申請的兩個地盤），向城規會申請放寬地積比率，4幅地皮預計興建2178伙，惟長實及後撤回申請。

恒地林村增建1幢住宅

另恒地（0012）及會德豐（0020）去年11月就共同持有大埔林村土地，提交修訂有關發展方案，擬建37幢住宅大廈，較過去方案36幢增1幢，而單位伙數及總樓面分別維持1309伙及85萬方呎。