柏蔚山銀主盤2650萬蝕放

中原區域營業董事梁惠卿表示，柏蔚山3座低層C室，實用面積912方呎，屬3房1套間隔，原業主2018年6月2861.2萬元購入，並於今年初淪為銀主盤，原以逾2800萬元近平手放售，期後降至2680萬元，新近再減至2650萬元求售，較購入價低約7%。原業主為投資者，單位於去年以月租4萬元租出。據土地註冊處資料顯示，原業主名字屬普通話拼音，估計具內地背景，與近日南昌站匯璽銀主盤蝕放的原業主同名，料為同一人。

逸瓏海滙2房760萬 3年近平手離場

與此同時，西貢逸瓏海滙則有投資者沽貨平手離場，美聯分行營業經理林莊姿表示，逸瓏海滙3座中層H室，實用543方呎，屬2房間隔，原業主早前叫價880萬元放盤，新近以760萬元成交，減幅為14%，實呎13996元。原業主2016年12月約725.5萬元購入，持貨滿3年，帳面獲利34.5萬元或約5%，惟連同使費計近平手離場。

內地客沽比墅洋房 10年實蝕三成半

至於屢錄蝕讓的大埔比華利山別墅，再有內地客損手離場，為屋苑自上月至今錄得4宗成交中，第3宗蝕讓個案。世紀21灝天地產董事盧嘉麟表示，比華利山別墅萊茵道雙號屋，實用2047方呎，以2000萬元成交，實呎9770元。原業主2010年約2850萬元購入，帳蝕約850萬元或30%，惟連同稅項及雜費計，料實蝕逾990萬元或35%。

寶馬山3房月租3.5萬 一年跌15％

租務市場方面，中原資深區域營業董事陳家鴻指，北角寶馬山花園8座高層A室，實用843方呎，3房套間隔，望海景，新近以3.5萬元租出，呎租約42元，租金較去年初大幅回落約15%。

業主1997年1375萬元購入，租金回報3厘。