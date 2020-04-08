中環首季商舖租金大跌兩成

戴德梁行料年內千間食肆結業

疫情持續未止，加上去年的社會運動，部分零售商戶結業，令商舖空置率上升。據戴德梁行統計，今年首季，旺角吉舖數目最多，商舖空置率按季增加7.3個百分點至20%，亦是過去10年的最高水平；中環、銅鑼灣及尖沙嘴的商舖空置率分別為14.2%、5.3%及4.8%。

林氏續指，在疫情下，餐飲業影響最大，餐飲業生意額由去年第四季260億元，跌至今年首季236億元，按季下跌9.2%，按年跌幅更達25.1%。

他分析指，2008至2019年逾10年間，餐飲業經營者數目（以牌照數目為準）增加了50%，而同期餐飲業生意額升幅僅44%，意味著食肆數目的升幅大於生意額的升幅，惟現時餐飲業生意額急跌，在僧多粥少下，預料今年內或有近千間食肆將會被迫結業。

另寫字樓市場方面，戴德梁行執行董事韓其峰表示，今年首季甲級寫字樓市場吸納量再錄負數值，由去年第四季約37.8萬方呎，進一步擴大至52.49萬方呎，為18年來最大的單季跌幅，主要是金融、保險及共享工作空間行業的需求縮減所致。