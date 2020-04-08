湯文亮：物業投資市場的 Corona Effect

接資深投資者「摩貨」蝕錢機會小？

有一日，有一名投資者在飲啤酒時叫了一支當時是新出的墨西哥啤酒，大家或者知道是Corona，我覺得那款啤酒很奇怪，因為飲啤酒大多數喜歡大啖大啖飲，但那款啤酒樽口非常之窄，仲要在樽口塞一粒檸檬，飲得非常之不暢順，那名投資者話，新晉投資者很難睇到物業真正價值，如果唔想買錯，最好方法是向資深投資者買入他們的「摩貨」，畀多少錢他們賺，因為資深投資者已經做了分析，以後蝕本的機會就會減少，方法與墨西哥啤酒一樣，叫Corona Effect，或叫日環效應，前輩仲強調，如果要做一名成功投資者，這些錢一定要畀人賺。

老實說，我半信半疑，因為當時很多「摩貨」到最後一刻都會取消交易，如果我「摩」入，可能買貴很多，這些日環效應不學也罷。不過，我不但沒有踢爆，而且仲千謝萬謝，這是最基本的禮貌。

當我事業有所小成的時候，有一日，有一名業主搵我，他要求我買入他名下一個物業，簽定了一份買賣合約，但不需要付任何訂金，物業代理會將這份合約搵下一名買家，如果成功銷售，差額賺價是屬於我的，如果不能夠銷售，到最後一刻就會取消合約，我亦不會有任何損失。我當然沒有答應，否則隨時被業主與接貨買家夾埋屈番轉頭，光棍佬教仔，便宜莫貪，這句話我還是記得。

辣招降低Corona Effect機會

很多人不滿意政府的打擊炒樓措施，認為擾亂了樓市的正常運作，但我有不同睇法，辣招不但加重了炒樓成本，並且降低了那些Corona Effect的機會，買家尤其是那些初次買樓的人，唔會畀人在中間賺了差價。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]