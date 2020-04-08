周顯：賭業難重拾昔日光輝

我回答說，賭股的下跌，都不是今日的事啦！這幾年中國經濟收縮，日子一日比一日難過，資本家都無錢，邊有錢去賭呢？

賭廳洗錢比銀行有優勢？

但其實，所謂的賭業，相信有一半資金，不是為了賭錢，而是為了洗黑錢。在這個世界上，沒有比賭博事業更有效的洗黑錢工具了……嗯，在以前，最有效的洗黑錢工具是銀行，但由於現時銀行業的規管太嚴，因此轉到了賭業的身上。

在賭業的世界，你開一個戶口，24小時可以提取現金，比銀行更加方便。而且，你在賭廳提幾千萬現金，即提即付，更加可以第三者收款，又有高息收，一年12厘，樣樣都比銀行更優勝，為什麼要提款呢？

你可能會說，如果賭廳擠提，它會執笠呀！不過，如果銀行擠提，銀行都會執笠，這兩者是一樣的。所以很多人都認為，存錢在賭廳，比存錢在銀行更有優勢。

在經營方面，賭廳的利潤比銀行高得多，這代表了，賭廳執笠的機會率也許比銀行更低。事實上，在這20年來，全世界銀行的利潤，幾乎都是來自銷售有毒產品，賺利息差，咪講笑啦！家陣利息咁低，賺埋都唔夠交租啦！

不過，在今日的疫情之下，全都是歷史了。相信就算疫情過後，賭業在可見將來，都不會回復以前的光輝日子。

[周顯 投資二三事]