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劉思明：中港股市料難跑贏外圍 宜逐步減持

【明報專訊】全球風險胃納進一步改善，港股走出上周窄幅上落格局，雖然已預期波幅或會擴大，但表現比預計好，向着好的方面發展。2月以來，中港股市曾經一度跑贏外圍股市，但經過修正後，現時已沒有太大優勢。對於港股短線依然反彈看法不變，因此，再升值博率愈低，追捧的對象愈低殘，炒作難度亦高，策略上逐步減持而非見破位進一步增持。

新冠病毒全球肆虐，若以確診病例數字，減去死亡、治癒或出院宗數，現存確診病例，每日新增數目由上周五高位回落，有緩和迹象。不過，由恐慌拋售，到風險胃納回升，環球股市反彈不少，兼投資情緒轉變，未來需要更多利好消息，才可推動股市表現。

MSCI環球指數現技術牛市

MSCI環球指數由3月份的最低位反彈，至今反彈的幅度超過兩成，被視為技術牛市；但以2月開始下跌幅度計，目前只是收復了跌幅約38%，難言轉強。成熟市場以美國、德國股市恢復力最好，標普500、德國DAX來看，指數低位回升兩成至兩成半，收復跌幅近四成。MSCI新興市場低位反彈約17%，收復跌幅約32%，表現失色。個別亞洲地區股市較佳，滬深300、恒指、台灣加權、韓國KOSPI低位反彈幅度不一，介乎8%至27%，但收復跌幅約四成或以上；日經、印度NIFTY低位回升約一成半，收復跌幅約兩成半至三成多。總括來看，中港股市早期跌幅溫和，反彈幅度較小，整體計現水平與環球股市差不多。港股料繼續受到外圍股市左右，但從恒指3月以來走勢，有助預測後市去向。恒指高開先回後揚，以近全日最高位收市，收報24,253點，升504點或2.12%。就如周一指出，恒指要升破24,000點，才有望將區間上移至約24,000至25,800點，當時對於向上突破信心不大，但現時既然已突破，更值得看高一線。

當然不會一下子上望區間頂部25,800點，短線先上望3月12日下跌裂口阻力24,700點，以及收市低位21,709點反彈一成半約24,965點；不過，中線可能以擴散三角形態築底，高位上移及低位下移（詳看2020年3月23日本欄一文），代表後市有機會回試22,800點或更低水平，因此，現水平入市值博率大減。

追落後可留意中聯重科

資金轉追落股，強勢股出現獲利回吐，炒作難度也更高。據《明報》港股數據庫追蹤的30個行業，博彩及消閒、金屬及礦石、紡織及服飾急升逾半成，低殘的汽車及相關行業亦升逾4%，跑贏大部分行業。近期強勢的股份如科網股京信（2342）、金蝶（0268）、平安好醫生（1833）、日用維達（3331）、教育希望教育（1765）則逆市回吐。短線追落後下，中聯重科（1157）可以留意；該股3月中以來反覆向上，短線上試6元阻力，回調料於5.5元支持，可以區間內低吸高沽。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕中聯重科 恒指 港股 環球股市

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