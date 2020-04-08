張兆聰：航運股低殘 追落後安全之選

上星期市場仍然一片愁雲慘霧，每天都是全球新增以萬計的個案，更多名人、領袖、明星確診，死亡人數直線上升，股市估值、市場的氣氛，名副其實是「世界末日」。一個周末的確診數字的少許變化，投資者情緒就出現180度轉變。如此劇變，相信成功捕捉者可能也不多，至少低位全倉出擊的肯定是極少數。

窮國疫情持續 旅遊限制難取消

今次疫情是百年一遇，對上一次感染人數達如此規模，已是1918年的西班牙流感大流行，現代人都從未經歷過。無論減息放水還是政府大灑金錢，都無法改變民眾無法外出、經濟停頓的困局，投資者感覺很絕望和恐慌。疫情稍減投資者亢奮亦屬正常。理論上，疫情就如風災，來時兇猛但歷時短暫，結束後生活就很快回復正常。

市場情緒化 急升後難評是否值博

但問題是，疫情稍減不等於結束，往後仍有很多變數。例如中國近日排查的無症狀感染患者，便會令全球確診歸零增添難度，而新興市場如印度、巴西等，由於有大量貧窮人口、衛生條件欠佳，疫情很大可能揮之不去。近日中國官方有個說法是，全球抗疫能否成功，取決於控制疫情最差的地方，而非最好的地方。當印度、東盟、拉美、中東、非洲等佔全球大部分人口的地區疫情持續，全球旅遊限制就很難取消。

正是由於變數很多，大家都寧願跟大隊走，市升便追、市跌便沽，鐘擺理論來看，市場極度悲觀過後，可以回到極樂觀的另一極端，尤其是短期內的經濟數據、企業盈利無論有多差，大家都會說最壞情况已過，都很難左右投資者的樂觀看法，再加上全球央行開閘放水，至少本月中上旬市况仍較大機會偏好。只是格局呈投資者之間的博弈，買賣都很情緒主導，急升過後並非不值博，只是佷難、近乎無法評估。有帳面盈利的股份可繼續持有，暫不是逢高沽出的階段，未入市者則還是保守一些，短線在垃圾堆中找便宜貨，心裏會更踏實。

中遠海控現價低過海嘯時

昨推介的出口股表現不錯，可惜是大幅高開，難以入市，但也見這個較少人留意的行業也受到市場留意。相對龍頭出口股，航運股更加冷門，但如果市場是炒作疫情完結、經濟回復正常，全球航運亦應能受惠。事實上，中遠海控（1919）現價較2008年金融海嘯時還要低，市帳率僅0.6倍，絕對是傳統航運股的低潮期估值。筆者相信，現價真的很難再跌下去，而當市場預期情况會改善，中線回升20%至30%是很合理的。

管理層估計新冠肺炎疫情約減少了10%的貨運需求。現時80%市場由5間至6間航運公司佔有，也已成立聯盟有共同目標，未來數周，中遠身處的Ocean Alliance將會削減歐美航線、拉美、非洲航線10%至15%運力，相信其他聯盟亦有機會跟隨，情况會較一團糟的油組好得多。

[張兆聰 還看今朝]