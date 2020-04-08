Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2020年4月8日星期三
技術取勝
投資策略
匯控維權發起人 講座組團炒舊樓 指「做朋友」齊投資 不屬集體投資計劃
回應倡借錢炒匯控：從來無穩贏投資工具
稱與朋友「組團炒舊樓」不受監管 證監不評論
港股兩日升千點 匯控重上40元
李嘉誠父子8400萬增持長實
澳門酒店復活節房租最多劈57% 入住率沒起色 業界看淡五一黃金周
花旗：4月初日均博彩收入僅1億
中國外儲3月減461億美元 逾3年最大跌幅
SHIBOR昨全線下跌
畢馬威：科企擴張基本面無變
證監罰匯豐投資基金等350萬
中芯上調首季收入毛利率指引
港基金向東芝「逼宮」 Argyle Street要求借Kioxia上市盡沽套現
澄清與瑞幸無任何交易 神州租車復牌升34%
無法按時償本息 海航申債券展期
亞視遭追討4597萬債務
美財長：疫後經濟可強勢反彈 道指開市再升800點
渾水轉載推文 狙擊愛奇藝
貝索斯連續3年登《福布斯》全球首富
張兆聰：航運股低殘 追落後安全之選
技術取勝：中集安瑞科短線可試3.7元
劉思明：中港股市料難跑贏外圍 宜逐步減持
周顯：賭業難重拾昔日光輝
湯文亮：物業投資市場的 Corona Effect
翠華不足1年13店結業停業 新增荃灣兩店 每月租金開支料涉近千萬
中環首季商舖租金大跌兩成
柏蔚山銀主盤2650萬蝕放
長實古洞兩地申建7幢住宅涉1136伙
永泰屯門OMA by the Sea開放式戶330呎起
市建局東京街項目收17份標書
安聯收益及增長基金陳嘉穎：趁低買美大型科技軟件股
技術取勝：中集安瑞科短線可試3.7元
prev
next
【明報專訊】海底撈33元料有龐大阻力（圖）
丘鈦科技初步轉強（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
上 / 下一篇新聞
匯控維權發起人 講座組團炒舊樓 指「做朋友」齊投資 不屬集體投資計劃
回應倡借錢炒匯控：從來無穩贏投資工具
稱與朋友「組團炒舊樓」不受監管 證監不評論
港股兩日升千點 匯控重上40元
李嘉誠父子8400萬增持長實
澳門酒店復活節房租最多劈57% 入住率沒起色 業界看淡五一黃金周
花旗：4月初日均博彩收入僅1億
中國外儲3月減461億美元 逾3年最大跌幅
SHIBOR昨全線下跌
畢馬威：科企擴張基本面無變
證監罰匯豐投資基金等350萬
中芯上調首季收入毛利率指引
港基金向東芝「逼宮」 Argyle Street要求借Kioxia上市盡沽套現
澄清與瑞幸無任何交易 神州租車復牌升34%
無法按時償本息 海航申債券展期
亞視遭追討4597萬債務
美財長：疫後經濟可強勢反彈 道指開市再升800點
渾水轉載推文 狙擊愛奇藝
貝索斯連續3年登《福布斯》全球首富
張兆聰：航運股低殘 追落後安全之選
技術取勝：中集安瑞科短線可試3.7元
劉思明：中港股市料難跑贏外圍 宜逐步減持
周顯：賭業難重拾昔日光輝
湯文亮：物業投資市場的 Corona Effect
翠華不足1年13店結業停業 新增荃灣兩店 每月租金開支料涉近千萬
中環首季商舖租金大跌兩成
柏蔚山銀主盤2650萬蝕放
長實古洞兩地申建7幢住宅涉1136伙
永泰屯門OMA by the Sea開放式戶330呎起
市建局東京街項目收17份標書
安聯收益及增長基金陳嘉穎：趁低買美大型科技軟件股
匯控維權發起人 講座組團炒舊樓 指「做朋友」齊投資 不屬集體投資計劃
回應倡借錢炒匯控：從來無穩贏投資工具
稱與朋友「組團炒舊樓」不受監管 證監不評論
港股兩日升千點 匯控重上40元
李嘉誠父子8400萬增持長實
澳門酒店復活節房租最多劈57% 入住率沒起色 業界看淡五一黃金周
花旗：4月初日均博彩收入僅1億
中國外儲3月減461億美元 逾3年最大跌幅
SHIBOR昨全線下跌
畢馬威：科企擴張基本面無變
證監罰匯豐投資基金等350萬
中芯上調首季收入毛利率指引
港基金向東芝「逼宮」 Argyle Street要求借Kioxia上市盡沽套現
澄清與瑞幸無任何交易 神州租車復牌升34%
無法按時償本息 海航申債券展期
亞視遭追討4597萬債務
美財長：疫後經濟可強勢反彈 道指開市再升800點
渾水轉載推文 狙擊愛奇藝
貝索斯連續3年登《福布斯》全球首富
張兆聰：航運股低殘 追落後安全之選
劉思明：中港股市料難跑贏外圍 宜逐步減持
周顯：賭業難重拾昔日光輝
湯文亮：物業投資市場的 Corona Effect
翠華不足1年13店結業停業 新增荃灣兩店 每月租金開支料涉近千萬
中環首季商舖租金大跌兩成
柏蔚山銀主盤2650萬蝕放
長實古洞兩地申建7幢住宅涉1136伙
永泰屯門OMA by the Sea開放式戶330呎起
市建局東京街項目收17份標書
安聯收益及增長基金陳嘉穎：趁低買美大型科技軟件股
prev
next