貝索斯連續3年登《福布斯》全球首富

LV主席排第三 壓過巴菲特

人稱「四叔」的恒地創辦人李兆基，本年度以281億美元身家，排名第26。恒大主席許家印以218億美元身家，排第34。長和系資深顧問李嘉誠，以217億美元身家排名第35。美的創辦人何享健以216億美元身家排名36。碧桂園集團楊惠妍及其家族以203億美元排名38。

蟬聯全球首富的貝索斯，今年身家為1130億元，較去年的1310億元有所減少，這主要由於離婚與前妻分身家。蓋茨的身家按年增長15%至980億美元。阿爾諾以760億美元的身家首次躋身三甲。巴菲特則因為財富縮水150億美元，身家跌至675億美元，而降至第四位。數據反映了疫情的部分影響。2020年有2095位身家達10億美元以上的富豪上榜，較2019年的2153位有所減少。

（福布斯）

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