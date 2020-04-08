渾水轉載推文 狙擊愛奇藝

Airbnb獲新一輪10億美元融資

雖然疫情對旅遊行業造成打擊，旅遊住宿平台Airbnb仍在新一輪融資籌得10億美元，由私募股權投資公司銀湖（Silver Lake）及Sixth Street Partners領投，以債券加股權形式進行投資。Airbnb未透露最新估值，但由於疫情導致其業務放緩，知情人士稱該公司內部在3月初將估值，由2017年的310億美元降至約260億美元，暫未知融資會否影響Airbnb今年的上市計劃。

消息指出，Airbnb在新一輪融資，沒有與兩個投資者訂立任何強制條款，資金毋須取決於Airbnb的表現或上市時間，對Airbnb來說很有吸引力。資金將用於Airbnb的業務長遠投資。

此外，聯儲局將推出新計劃，為銀行通過政府小企業緊急貸款計劃發放的貸款進行融資，以鼓勵銀行積極向企業放貸。聯儲局正在二級市場推出一項定期貸款工具，這項工具將由小企管理部門旗下薪酬保障計劃（Paycheck Protection Program）所支持，詳情稍後公布。此外，聯儲局主席鮑威爾將於周四發表對經濟的最新評估。這是他自3月底出席全國廣播公司（NBC）節目後再度發表講話。

（綜合報道）

[國際金融]