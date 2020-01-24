美財長：疫後經濟可強勢反彈 道指開市再升800點

《金融時報》報道，紐約證交所（NYSE）在上月因股市暴跌而4次觸發熔斷機制後，計劃檢討該機制對緩和市况極端波動的效果。該機制自2012年進行修訂後，在上月首次被觸發。根據該機制，當標普500指數較前一天收市跌7%或13%，就會暫停交易15分鐘。當跌幅達20％就會停止當日交易，防止股市急劇下跌耗盡市場的流動性。

上月4度熔斷 紐交所檢討機制

紐交所總裁坎寧安（Stacey Cunningham）稱，檢討重點在於指數期貨的熔斷門檻，目前只要其上下波動5％就會熔斷。她說，期貨市場與現貨市場觸發熔斷的差異，可能加劇開市時對股市的壓力。熔斷機制的變動，須與納斯達克交易所和芝加哥期權交易所全球市場（Cboe Global Markets）等達成協議。坎寧安稱，追蹤標普500指數的ETF，在期貨市場熔斷後仍可繼續交易，而ETF證實是標普500指數整體價值的良好指標。

波音787「夢幻客機」廠暫關

受疫情影響，美國飛機製造商波音公布，周三起暫時關閉美國南卡羅來納州的787「夢幻客機」廠房。該廠是最後一家在疫情期間仍然營運的波音廠房，關停後波音所有商用客機生產將全面停頓。至於波音華盛頓州西雅圖廠房仍將無限期關停。不過美國財長梅努欽表示，將盡快敲定對航空公司援助方案。波音股價早段急升9%。

在南卡羅來納州州長麥克馬斯特（Henry McMaster）要求民眾停止不必要的活動後，波音宣布最新的停廠安排。波音的全球員工，約有140人確診患上新冠肺炎。波音南卡羅來納州廠房負責人扎巴克（Brad Zaback）稱，關注員工的健康與安全是波音的責任，波音將評估疫情的傳播、對全球供應鏈的影響，以及對787計劃的連鎖反應。南卡羅來納州廠房的時薪工人將獲10天有薪假期，此後可申請帶薪休假或失業救濟。

73%美國人疫情下家庭收入減

「夢幻客機」是波音重要的收入來源。今次疫情為「夢幻客機」計劃注入不確定因素。由於長途飛行的需求大減，航空公司的機隊大致暫停服務。分析普遍預期，即使波音廠房復工，仍要削減「夢幻客機」的產量。

《金融時報》與彼得森基金會（Peter G Peterson Foundation）在3月底的民調結果顯示，73%的美國人表示疫情期間家庭收入減少。近一半人表示，如果因病無法工作，將失去所有收入。賓夕法尼亞大學的勞工經濟學家Ioana Marinescu表示，民調顯示疫情對美國經濟影響廣泛，不僅餐廳、酒吧等停止營業，依賴商業客戶的專業服務和營銷機構等也受到打擊。

（綜合報道）

[國際金融]